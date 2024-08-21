Estas son las mejores mochilas para volver al colegio, según los expertos: cómodas, resistentes y bonitas

Aunque nos resistamos a reconocerlo: la vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y todos sabemos lo que eso significa. Efectivamente, el periodo para adquirir y disfrutar al mejor precio las sandalias más bonitas y cómodas de Amazon que arrasan por ser ligeras y pegar con cualquier estilismo o barajar la posibilidad de hacerse con la silla de playa más vendida para tomar el sol este verano, ahora, ha pasado a un segundo plano con las insuperables ofertas en material escolar que Amazon ya ha empezado a disponer a lo largo de su plataforma: una auténtica "locura" .

Sobre todo, en el área de las mochilas. Porque sí, con estas rebajas: dar con la mochila ideal para la vuelta al colegio se ha vuelto una tarea de lo más sencillo.

De hecho, con estas opciones que os recopilamos, los niños no solo clamarán por elegir aquella donde figuren sus personajes favoritos sino que cumplirán (para alegría de los padres) con un tamaño de lo más útil y un diseño ergonómico -digno del mejor ratón vertical que previene dolores musculares- que los usuarios solo describen como: sobresaliente.

Los modelos elegidos se van a convertir en el sustituto perfecto para la mochila escolar del año pasado y es que, indistintamente de que esta luzca tan usada que necesite un cambio o, sencillamente, necesite un modelo que se adapte a las nuevas necesidades del pequeño de la casa (como puede ser, por ejemplo, una más grande y con más compartimentos) al fiel estilo de la maleta ideal por menos de 30 euros.

Las mejores mochilas para la vuelta al cole, según los expertos

Las mejores mochilas de cole (según los expertos) / Pexels

Más allá de figarse en lo bonitas que pueden llegar a ser, es primordial acotarse o decantarse por las más aptas para la espalda de los niños.

En este sentido, explica la Asociación Española de Pediatría (AEP), las mochilas pueden suponer un riesgo para la salud de los más pequeños "si se transportan de forma incorrecta, produciendo problemas en la espalda". "El uso inadecuado de las mochilas puede dañar los músculos y las articulaciones y producir dolor de cuello, espalda y hombros", señalan los pediatras.

Ahora bien, antes de recopilarte cuáles son los requisitos que deben (o, mejor dicho, deberían) cumplir las mochilas para una correcta vuelta al cole, vamos a compartir algunos de los modelos que, efectivamente, cumplen con las recomendaciones que nos han compartido los expertos. ¿Preparados?

La mochila perfecta para preescolar

Esta mochila es perfecta para niños y niñas entre 2 y 5 años de edad. Cuenta con todos los requisitos citados por expertos y, además, todas ellas cuentan con unos simpáticos animalitos que seguro encantan a lo más pequeños.

Tiene un tamaño de 21x8x26 cm y está fabricada en neopreno de alta calidad, ligero, suave pero resistente. Además, es fácil de limpiar y se seca rápidamente.

Las correas son ajustables al niño. A pesar de su tamaño reducido, tiene 4 bolsillos: 1 bolsillo principal, 1 bolsillo delantero y 2 bolsillos laterales. Puedes poner fácilmente libros, una botella de agua, una caja de lápices o una caja de almuerzo, etc.

Mochila clásica, un básico que nunca falta

Esta mochila es adecuada para niños en edad escolar, especialmente para primaria. Tiene una mayor capacidad, pero con un diseño atractivo. Está disponible en varios colores: azul, rosa y negro.

Perfecta para niños de entre 6 y 10 años de edad, que comienzan una nueva etapa educativa. Tiene una gran capacidad, con un tamaño de 40x10x31 cm.

Tiene varios compartimentos, es ligera y con correas ajustables para que se adapte a todos los niños.

La mochila perfecta para llevar en primaria: con ruedas extraíbles

Esta mochila unisex es perfecta para aquellos que necesiten llevar más peso en la mochila. Este modelo tiene una excelente relación calidad-precio, ya que las ruedas son extraibles, y se puede llevar en los hombros.

Es de tamaño algo más grande, y se adapta a todas las necesidades. Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Es ergonómica, con la espalda y hombreras acolchadas, cómodas y ajustables. Podrán llevar sin problemas una de las mejores fiambreras para la vuelta al cole.

Con múltiples compartimentos, mochila perfecta para los más organizados

¿Muchos libros? ¿Demasiado material escolar? Entonces di sí a esta mochila escolar, perfecta para llevar tanto en primaria como en secundaria, que no se cansará de llevar año tras año.

El porqué de su éxito, más allá de por ser increíblemente cómoda, recae en que este modelo de mochila acolchada cuenta con múltiples compartimentos y bolsillos que te permitirán llevar con comodidad todos esos objetos.

Perfecta para el instituto

En este caso se trata de una mochila con un diseño mucho más cuidado, perfecta para el instituto y edades más avanzadas, donde la estética se valora mucho más.

Tiene bolsillos laterales con solapa, doble tirador en cremallera principal. Costuras reforzadas y asa de mano en la parte superior. Bolsillo frontal amplio con cremallera.

Llevarán sin problemas objetos como el termo Stanley viral de TikTok.

Cómo dar con la mochila para el cole perfecta: factores a tener en cuenta

Seleccionar la mejor mochila para el regreso a las aulas es, por tanto, fundamental. Debe ser ligera y, por supuesto, adecuada al tamaño de los niños. Las cintas, además, deben ser acolchadas para amortizar el peso en los hombros. Y como extra: que tenga cinturón para distribuir mejor el peso de los libros y demás material escolar.

Respecto a las mochilas con ruedas, muy populares entre los más pequeños, son una buena opción, aunque si el camino hay zonas con terreno irregular, pueden ser muy incómodas. También hay que saber cómo usarlas. Y es que, si hay que utilizarla, debemos tener muy claro que la mochila (al igual que debe hacer con su maleta o con el carrito de la compra) se empuja, no se arrastra. Es decir, se lleva hacia adelante, y no con el cuerpo girado.

Finalmente, si necesitamos un ‘trolley’ debemos optar por mochilas con 4 ruedas que se deslizan junto al niño, en vez de sólo dos. Las mochilas de dos ruedas son menos recomendables ya que obligan a una mayor extensión del hombro y rotación interna.