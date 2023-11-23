Descuentos de hasta el 55 %: los artículos de hogar y cocina más buscados, a su precio mínimo

El Black Friday es la oportunidad perfecta para renovar electrodomésticos y artículos que suelen tener precios elevados. Sobre todo, si te has propuesto comer más sano; es el momento de hacerse con la freidora de aire, la plancha o el grill, hervir los alimentos, cocinar en el horno o al vapor carnes, pescados o verduras…

Con esta selección de utensilios de cocina rebajados por el Black Friday de Amazon tendrás todo lo necesario para una buena alimentación. ¡Descúbrelos!

Los artículos de cocina y hogar más solicitados en el Black Friday

Sartenes de acero con un descuento de casi el 50 %

Este juego de sartenes de 24 y 28 centímetros que suele costar 115 €, ahora, puede ser tuyo por tiempo limitado por solo 59 €. Ahora bien, ¿qué tienen de especial estas sartenes y por qué querrás hacerte con ellas? Pues bien, para empezar, disponen de un revestimiento antiadherente, que está reforzado con partículas de titanio -lo que asegura durabilidad y facilidad de limpieza-,y resulta compatible con gas e inducción.

Asimismo, el mango remachado proporciona un agarre seguro. Una cualidad que junto a su resistencia y funcionalidad, te ayudarán a disfrutar de la cocina sin ninguna preocupación.

Báscula de cocina, por menos de 9 €

Exclusiva de Amazon, esta báscula de cocina destaca por su alta precisión, gracias a sus cuatro sensores que permiten medir hasta 5000 g. Ofrece seis unidades de medida, facilitando la pesaje de sólidos y líquidos. Su función de tara permite utilizar diferentes recipientes sin complicaciones.

La superficie de acero inoxidable asegura una limpieza sencilla, mientras que la pantalla LCD con retroiluminación garantiza una lectura clara. Además, cuenta con alertas para el rango de peso y batería baja, y se apaga automáticamente tras tres minutos de inactividad, optimizando el consumo energético.

Microondas de Cecotec, por menos de 50 €

¿Buscando un microondas eficiente y a buen precio? Entonces, di sí a este modelo que, en estos instantes, puedes conseguir por menos de 50 €. La tecnología 3DWave asegura una cocción uniforme al envolver los alimentos con ondas eficientes. Con un temporizador de hasta 30 minutos y seis niveles de potencia, puedes personalizar la preparación según tus necesidades.

Además, el modo de descongelación se adapta a diferentes tipos de alimentos. Un avisador de final de cocción te notifica cuando tu comida está lista, lo que contribuye a una experiencia de uso más cómoda y eficiente. Estas características hacen que el producto sea versátil y práctico en la cocina.

La cafetera Krups alcanza su precio mínimo, ya roza stock

Este modelo de cafetera superautomática con una rebaja de casi 200 € no se queda atrás en la relación calidad-precio que ofrece. Con más de 10.000 valoraciones intachables, esta cafetera que cuenta con un molinillo te permitirá disfrutar del auténtico sabor a café. Y es que con un simple clic, disfrutarás de un café de ensueño con una calidad digna del mejor barista.

¿Lo mejor? Déjanos adelantarte que, en estos instantes, que puedes conseguirla por 249 € a alcanzado su precio mínimo. ¿Quién sabe lo que durará? Así que, en efecto: sí te gusta el sabor potente (o conoces a alguien que no pueda vivir sin su café…) esta opción se posiciona como una inversión que vas a amortizar en muy pocas semanas.

Ninja Blast Batidora Portátil, por menos de 50 €

Si te encantan los smoothies, esta batería portátil es perfecta para quienes posponen prepararse uno.

Y es que con su diseño compacto y versátil se posiciona como una opción de lo más saludable, la misma que te permitirá sacar el máximo provecho a un estilo de vida activo (más aún si tus looks todos acaban en las icónicas Skechers que no paras de usar a diario).

Olvídate del olor a humedad con estas tabletas que neutralizan los malos olores, por solo 12 €

Estas tabletas son capaces de absorber el exceso de humedad, mientras ayudan a prevenir la formación de moho y los malos olores.

Su uso es muy sencillo; solo requiere disponerlos en la estancia que desees y, ¡voilá! Actúa ultrarápido y de manera duradera, dejando un ambiente freco y agradable.

Exprimidor eléctrico Braun

Rotación alternada del cono exprimidor disminuyendo la tensión y aumentando la cantidad de zumo extraído. Bol calibrado de 350 ml: muy práctico para la dosificación precisa para cualquier receta como cócteles de frutas, postres, etcétera.

Sin botones, fácil manejo simplemente presionando hacia abajo la fruta para accionar el exprimidor y dejar de presionar para parar.

Freidora de aire Moulinex Easy Fry Max 5L a mitad de precio

Freidora de aire de 1500 W de potencia con tecnología avanzada que ahorra tiempo en la cocina, cocinando con aire caliente comidas sanas en nada de tiempo, con poco o ningún aceite añadido. Su cesta de freír antiadherente PTFE y rejilla son aptas para el lavavajillas para poder limpiar y mantener su cesta sin esfuerzo.

Hervidor de agua Philips, con un 40 % de descuento

Hervidor de agua eléctrico diseñado para durar: duradero con rendimiento de hervido rápido debido a resistencia plana súper eficiente

Capacidad de 1,7 litros: más de 7 tazas a la capacidad máxima.

Ariel Pods, 136 cápsulas para llevar a cabo lavados por 33 €

Ariel Detergente Lavadora Todo en 1 son la solución perfecta para un lavado fácil, eficaz y sin complicaciones.

Más ahora que lucen tan rebajadas.

Y es que con estas cápsulas ahorrarás infinidad de tiempo; ayudan a eliminar las manchas más difíciles dotándole un brillo impecable a la cubertería.

Arcos Set Cuchillos Mondadores de Cocina

Su hoja ha sido fabricada utilizando una técnica patentada por ARCOS llamada Nitrum, que proporciona una mayor durabilidad, dureza y precisión en el corte, Puede cortar todo tipo de alimentos con facilidad: verduras, salchichas, pan, carne, pescado.

Cafetera Superautomática De’Longhi Magnifica Startal

Disfruta de un café a la taza. La cafetera muele los granos frescos antes de su uso. Incluye un recipiente para granos de 250 g y un estuche para café premolido. Con un solo toque, Magnifica Start ofrece 4 recetas para más comodidad: vapor, espresso, café, largo. También se puede personalizar su aroma y temperatura

Prepara bebidas con leche y espuma cremosa como un barista gracias a su espumador de leche tradicional. También lo puedes usar para calentar agua y preparar tés o infusiones.

Degusta tu café con la mejor calidad en tus cafeteras superautomáticas

Mantén el café en su punto perfecto con este filtro. Con él, te asegurarás de degustar el mejor; disfrutarás de un sabor puro libre de impurezas, lo que resulta ideal para los amantes del café.

Picadora manual Tefal por menos de 9 €

Imprescindible en cualquier cocina. Al menos, si lo que buscas es ahorrar tiempo.

Su funcionamiento es bastante sencillo; solo tienes que dar unos pocos tirones y, ¡voilá!, habrás picado el alimento de manera uniforme.

Es ideal para quienes buscan rapidez y comodidad, se convierte así en una opción práctica y sana.

Cafetera de Cápsulas Philips L’Or Barista Sublime, por unos 50 €

Prepara 2 cafés a la vez o 1 café doble en una taza – Hasta 19 bares de presión para un espresso perfecto. Menú completo de cafés: cortado, espresso, largo y más

Personaliza el volumen de tu café de 20 ml a 270 ml – Compatible con cápsulas L’OR Espresso, L’OR Barista y Nespresso.

Cecotec Freidora sin Aceite 6 L

Cubeta de 6 L de capacidad para poder cocinar grandes cantidades de alimentos. 1700 W de potencia para cocinar de manera rápida todos los platos. Resultados excepcionales en todas las recetas gracias a la tecnología PerfectCook de aire caliente que circula por el interior y sale por los orificios traseros.

El pack ahorro 110 pastillas de Finish Powerball arrasan… ¡no te quedes sin ellas!

Estas pastillas para el lavavajillas son todo en uno, lo que las hace eficaces frente a las manchas más difíciles gracias a su tecnología powerball. Es eficaz, incluso, con el agua más dura.

Su acción desengrasante elimina los restos de comida más incrustados en la vajilla incluso en agua fría.

Juego de 3 sartenes antiadherentes

Juego de 3 sartenes de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente: 20 cm, 24 cm, 28 cm (altura 5 cm) – ideal para placas de cocina 14,5 / 18 / 22 cm.

Se pueden utilizar en todo tipo de fuegos: inducción, gas, eléctrica, vitrocerámica. Resistente al calor hasta 260°C, resistente al horno hasta 70°C.

Philips Serie 3000 Plancha vertical-Vaporizador

Quita arrugas fácil: vapor continuo automático hasta 20 g/min para quitar arrugas con rapidez y simplicidad - Vaporiza horizontalmente para resultados perfectos en zonas difíciles, como puños y cuellos.

Tendedero grande de Vileda

Con más de 4.000 valoraciones sobresalientes, este tendedero rebajado de Vileda se posiciona como una magnífica oportunidad. Más allá de que te permitirá colocar todas tus lavadoras de manera cómoda, este tendedero con dos pequeños extensibles resulta una opción perfecta por su tamaño de lo más compacto.

Pastillas de lavavajillas Fairy Platinum Plus All in One

Este pack de 5 paquetes (100 cápsulas) de Fairy Platinum Plus All in One tiene un 46% de descuentoy te puedes ahorrar más de 19 euros.

Estas pastillas para el lavavajillas son todo en uno. Tienen un gran poder de limpieza que elimina incluso la grasa incrustada a la primera, sin necesidad de prelavar los platos, ahorrando agua y energía.

También ayudan a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje, en los filtros y en el brazo rociador, descomponiendo los restos de comida más difíciles.

Contienen sal, que garantiza un aclarado optimo, a la vez que protege el cristal y la plata, combatiendo la opacidad acumulada con el tiempo y recuperando su brillo original.

Robot aspirador iRobot al 45 % de descuento

Mantén el suelo impecable sin esfuerzo. Con este robot, olvidarás lo que es barrer o fregar el suelo; lo hará por si solo.

Esto es posible, gracias a su tecnología avanzada que lo hace ideal. Es capaz de hacer desaparecer el pelo de las mascotas en un abrir y cerras de ojos. De verdad.

De ahí a que, en este Black Friday, con un 45 % de descuento este robot aspirador se haya convertido en uno de los más solicitados y comprados. Al fin y al cabo, muy pocas veces (por no decir ninguna) se ha visto que esté disponible a un precio tan bajo: está 200 € por debajo de su precio.

Philips Domestic Appliances GC026/00 quitapelusas

Recupera ropa vieja: el quitapelusas eléctrico recargable elimina bolitas, pelusas y pelotillas con rapidez y facilidad, dejando la ropa y mantas luciendo como nuevas.

Rápido y eficaz: el gran cabezal de afeitado actúa más rápido con menos pasadas - Los 3 tamaños de orificio eliminan todos los tamaños de bolitas.