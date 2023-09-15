Estos son los paraguas resistentes, plegables y ultracompactos que puedes llevar en cualquier bolso

Las lluvias serán, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las protagonistas en gran parte de la península en el día de hoy y durante esta semana. Por eso, para que un chaparrón no nos pille de improvisto, siempre viene bien tener a mano un paraguas plegable.

¿Cómo elegir un buen paraguas plegable? Hay varias cosas que debemos tener en cuenta si queremos que el paraguas nos dure todo el invierno, y no se rompa con el viento. Tejido impermeable.

Mango ergonómico, que sea cómodo de llevar.

Varillas robustas y resistentes al viento. A más varillas, más resistencia.

Correa de transporte o funda para guardar el paraguas mojado. Otra cosa a tener en cuenta es si quieres que tenga filtro UV, de esta forma, lo podrás usar también en verano para protegerte del sol.

El gran favorito, paraguas resistente al viento

Construido con una estructura metálica y varillas de fibra de vidrio, que le brindan una mayor resistencia ante vientos fuertes, este paraguas se posiciona como uno de los grandes favoritos del momentos. Más allá de tener un tamaño ultracompacto, cuenta con una banda reflectante que ayuda a tener una mayor visibilidad nocturna.

Además, con este paraguas te despreocuparas de mojarte; está ideado para mantener la superficie mojada en el interior, evitando así que te mojes.

Vicloon paraguas automático

Este paraguas resiste a cualquier temporal con sus 8 varillas y su eje de metal cromado triple. Además, cuenta con un sistema de apertura automático. Se abre completamente con tan solo pulsar un botón, para que no pierdas tiempo bajo la lluvia.

La tela es impermeable de alta densidad con un buen rendimiento impermeable. Además, también cuenta con filtro UV, por lo que podrás usarlo en cualquier época del año.

Este paraguas compacto mide solo 28 cm, y pesa 320 gramos, es liviano y fácil de transportar.

Tamaño mini, perfecto para llevar en la chaqueta

Este paraguas cabe en un bolsillo de la mayoría de chaquetas (incluida la de Helly Hansen) , en cualquier bolso o mochila, ya que cerrado mide 18,5 cm. Es el modelo más vendido en Amazon dentro de su categoría.

A pesar de su pequeño tamaño, es muy resistente al viento y la lluvia. El marco está hecho de aleación de aluminio y cuenta con seis varillas.

La tela es resistente al agua, lo que permite que se seque rápidamente y puedas volver a ponerlo en la bolsa poco tiempo después de su uso. También bloquea los rayos del sol.

Perfecto para que los niños no se olviden de llevar el paraguas

¡Estos paraguas cambian de color con la lluvia! Hay diferentes modelos y estampados, para todos los gustos.

Modelos disponibles:

Dinosaurios

Tractores

Tiburón

Unicornios

Sirenas

Este modelo lleva bandas reflectantes en todo su contorno, que proporcionan una visibilidad de 360° y aseguran que sea fácilmente visible incluso en condiciones de escasa luz.

Tiene un robusto armazón de metal y por una sólida tela de poliéster impermeable, que protege a su hijo de la lluvia y el viento. Tiene unas dimensiones de 32 cm plegado y de 50 cm abierto, y su diámetro es de 76 cm.

En el interior hay una etiqueta en la que se puede escribir el nombre del niño y su dirección. De esa forma no perderá el paraguas en la guardería, en la escuela o fuera de clase.