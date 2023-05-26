Esta es la máquina cortapelos para hombres que arrasa en ventas en Amazon
Es la más vendida de la plataforma de Amazon, con más de 18.000 valoraciones y está de oferta por tiempo limitado
Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 73%: las mejores ofertas del día
Redacción
El corte de pelo es una de las cosas que más impacto tienen en tu estilo. Por eso, no solo vale con peinarlo, sino que hay que mantenerlo. Lo normal es ir a la peluquería una vez al mes, y eso puede super un gasto importante.
Una buena forma de ahorrar dinero es comprar una máquina cortapelo para así poder cortarte el pelo en casa como un profesional.
Una de las mejores opciones en cuanto calidad-precio se encuentra en Amazon. Es la más vendida de la plataforma, con más de 18.000 valoraciones y está de oferta por tiempo limitado.
Cómo elegir la máquina cortapelos adecuada
Estos son algunos factores que debes tener en cuenta antes de comprarte una maquinilla.
- Motor y fuente de alimentación. A mayor potencia más rápido será el pelado. Puede ser de cable o inalámbrica con batería.
- Cuchillas. Fíjate en el material de las cuchillas para un corte perfecto.Las de titanio suelen ser las más duraderas.
- Peines. Definen cómo de largo cortan el cabello. Lo ideal es tener gran variedad.
- Limpieza. ¿Es fácil de limpiar y desinfectar?
Máquina recortadora profesional SOLATI: la más vendida
Se trata de una máquina profesional diseñada no solo para cortar pelo, sino que también para perfilar la barba y hacer dibujos en el cabello.
Equipada con un potente motor giratorio de 6500 RPM proporciona un efecto de corte preciso y de alto rendimiento.
Su batería recargable permite hasta 180 minutos de corte preciso sin depender del cable. Esta máquina para cortar el pelo destaca por ser silenciosa.
Incorpora una pantalla LCD en la que se muestra claramente la energía restante.
Las cuchillas son de cerámica de titanio duraderas. Su diseño en forma de T facilita hacer recortes y líneas precisas.
También es muy fácil de limpiar, ya que es resistente al agua. Podrás enjuagar las cuchillas con agua corriente o limpiarlas con el cepillo de limpieza incluido.
Esta recortadora se puede usar no solo para la cabeza, sino también para recortar la barba, patillas, perilla, o incluso el vello corporal.
Incluye tres peines de diferente tamaño: 1 mm, 2 mm, 3 mm.
Otras opciones de máquina cortapelos para un peinado y barba perfectos
El toque final: fija el peinado con cera
Para unos resultados más profesionales no olvides fijar el peinado con cera o polvos moldeadores. Podrás dar forma a tu cabello sin apelmazar.
Estos son los productos mejor valorados de Amazon:
Polvos de peinado Slick Gorilla
Cera moldeadora Hey Joe!
Ha sido formulada para mantener el peinado intacto sin apelmazar ni dejar residuos. Su fijación alta proporciona control absoluto sobre el cabello, ideal para estilos naturales con textura definida
Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
- La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
- Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos