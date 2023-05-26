Esta es la máquina cortapelos para hombres que arrasa en ventas en Amazon

El corte de pelo es una de las cosas que más impacto tienen en tu estilo. Por eso, no solo vale con peinarlo, sino que hay que mantenerlo. Lo normal es ir a la peluquería una vez al mes, y eso puede super un gasto importante.

Una buena forma de ahorrar dinero es comprar una máquina cortapelo para así poder cortarte el pelo en casa como un profesional.

Una de las mejores opciones en cuanto calidad-precio se encuentra en Amazon. Es la más vendida de la plataforma, con más de 18.000 valoraciones y está de oferta por tiempo limitado.

Cómo elegir la máquina cortapelos adecuada

Estos son algunos factores que debes tener en cuenta antes de comprarte una maquinilla.

Motor y fuente de alimentación . A mayor potencia más rápido será el pelado. Puede ser de cable o inalámbrica con batería.

. A mayor potencia más rápido será el pelado. Puede ser de cable o inalámbrica con batería. Cuchillas . Fíjate en el material de las cuchillas para un corte perfecto.Las de titanio suelen ser las más duraderas.

. Fíjate en el material de las cuchillas para un corte perfecto.Las de titanio suelen ser las más duraderas. Peines . Definen cómo de largo cortan el cabello. Lo ideal es tener gran variedad.

. Definen cómo de largo cortan el cabello. Lo ideal es tener gran variedad. Limpieza. ¿Es fácil de limpiar y desinfectar?

Máquina recortadora profesional SOLATI: la más vendida

Se trata de una máquina profesional diseñada no solo para cortar pelo, sino que también para perfilar la barba y hacer dibujos en el cabello.

Equipada con un potente motor giratorio de 6500 RPM proporciona un efecto de corte preciso y de alto rendimiento.

Su batería recargable permite hasta 180 minutos de corte preciso sin depender del cable. Esta máquina para cortar el pelo destaca por ser silenciosa.

Incorpora una pantalla LCD en la que se muestra claramente la energía restante.

Las cuchillas son de cerámica de titanio duraderas. Su diseño en forma de T facilita hacer recortes y líneas precisas.

También es muy fácil de limpiar, ya que es resistente al agua. Podrás enjuagar las cuchillas con agua corriente o limpiarlas con el cepillo de limpieza incluido.

Esta recortadora se puede usar no solo para la cabeza, sino también para recortar la barba, patillas, perilla, o incluso el vello corporal.

Incluye tres peines de diferente tamaño: 1 mm, 2 mm, 3 mm.

Otras opciones de máquina cortapelos para un peinado y barba perfectos

El toque final: fija el peinado con cera

Para unos resultados más profesionales no olvides fijar el peinado con cera o polvos moldeadores. Podrás dar forma a tu cabello sin apelmazar.

Estos son los productos mejor valorados de Amazon:

Polvos de peinado Slick Gorilla

Cera moldeadora Hey Joe!

Ha sido formulada para mantener el peinado intacto sin apelmazar ni dejar residuos. Su fijación alta proporciona control absoluto sobre el cabello, ideal para estilos naturales con textura definida