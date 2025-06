El horóscopo de mañana, domingo 29 de junio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 29 de junio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el plano profesional las cosas se van arreglando a su gusto y su panorama económico también se presenta brillante. Lo único que precisa es tener cuidado con los pequeños detalles. Relaciones afectivas a nivel satisfactorio.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Ambiente laboral poco distendido, pero conseguirá buenos progresos. Una reunión con antiguos amigos resultará muy agradable y le hará recodar con cariño tiempos pasados. Por la noche muéstrese menos crítico con un familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su trabajo será intenso, pero cuide su propensión a descuidar los pequeños detalles si quiere avanzar de veras. En el plano amistoso trate de ser más objetivo y no permita que le invada el desaliento. Velada apropiada para descansar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si obedece ese impulso de cancelar una entrevista de trabajo se equivocará de plano. En el terreno afectivo no desorbite sus contratiempos y trate de encajarlos con objetividad. El amor brillará con luz propia por la noche.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En asuntos profesionales no haga suposiciones sin base alguna, ya que podría equivocarse. Estado de ánimo con tendencia a la melancolía. Hoy necesitará la compañía de los demás, por lo que no debe sucumbir a su deseo de aislarse. En el plano sentimental no habrá motivos de queja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tendrá que hacer frente a problemas profesionales imprevistos y que requerirán una inmediata solución. En el aspecto económico la suerte le vendrá a través de su pareja. La velada se anuncia romántica y muy divertida. Disfrútela a tope.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el plano profesional tendrá que clarificar cierto desorden antes de dar paso a nuevas ideas. Controle su temperamento si quiere evitar un enfrentamiento serio con un amigo. El acento de la velada estará puesto en la vida familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tenga mucho tacto con sus superiores y no deje entrever lo que piensa hasta que tenga todos los triunfos en la mano. En el terreno familiar acaso se sienta desorientado y sin saber que camino seguir. No se precipite y espere a tener claras sus ideas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el plano profesional todo se presenta bajo auspicios muy favorables. Amigos poderosos le prestarán su apoyo. En sus relaciones sociales huya de murmuraciones que podrían volverse contra usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el terreno profesional le conviene enderezar rumbo y fijarse una meta si no quiere perder el tiempo. Desconfíe de lisonjas y no se crea del todo cuanto le digan por muy complacido que se sienta. Recibirá noticias de muy lejos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Posibilidades muy acusadas de aumentar sus ingresos profesionales. Su susceptibilidad estará a flor de piel y con tendencia a ver mala intención donde no la hay. Si antes de acostarse no consigue encontrar una actividad que le absorba por completo le será difícil conciliar el sueño.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se complique la vida en el trabajo y trate de agilizarlo sin que ello le obsesione. Las actividades en grupo se verán favorecidas. Si no entona el “mea culpa” tendrá un clima familiar desapacible y con visos de tormenta.