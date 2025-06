El horóscopo de mañana, viernes 27 de junio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 27 de junio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que hacer gala de tacto y paciencia en el trato con un amigo. Es muy posible que le hagan una sugerencia interesante relativa a sus próximas vacaciones. Por la noche evite gastar de forma incontrolada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una excursión no sería motivo de satisfacción y si de alguna que otra contrariedad. Un pariente político se inmiscuirá en lo que no le concierne. Esfuércese por controlar sus impulsos y escúchele como el que oye llover. En su vida sentimental encontrará cariño y comprensión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Ingenio e intuición serán sus mejores aliados para pasar un día feliz con las personas de su intimidad. Es posible que surja algún pequeño contratiempo, pero sabrá tornarlo a su favor.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tendrá ocasión de poner en práctica una idea que mejorará su seguridad futura. La comunicación con su pareja le facilitará la comprensión de algunas facetas de su personalidad. No afloje los cordones de su bolsa ni se deje llevar de precipitaciones en su intento de divertirse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su exceso de franqueza podría herir los sentimientos de una persona muy próxima a usted. Si cree que hay algo que no debe callar dígalo con el máximo tacto. Su redoblada energía le llevará a ensayar nuevas actividades para sus ratos libres.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si acepta una invitación resultará mucho mejor de lo que esperaba. Posibilidad de conocer a personas interesantes, con las que engranará perfectamente. Su sentido del humor estará muy acentuado, pero será conveniente que procure controlarlo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hacer revisión de sus gastos puede proporcionarle una sorpresa desagradable. No deje que influya en su humor y ponga los medios para controlarlos desde ahora. Tampoco deberá dar excesiva importancia a cosas intrascendentes.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su exceso de franqueza podría herir los sentimientos de una persona muy próxima a usted. Si cree que hay algo que no debe callar dígalo con el máximo tacto. Su redoblada energía le llevará a ensayar nuevas actividades para sus ratos libres.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No haga averiguaciones para enterarse de algo que le intriga porque podría recibir información deformada y que influiría de forma negativa en su estado de ánimo. Su vida social pasa por buen momento, ya que su carisma le convertirá en eje central de cualquier reunión.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No haga averiguaciones para enterarse de algo que le intriga porque podría recibir información deformada y que influiría de forma negativa en su estado de ánimo. Su vida social pasa por buen momento, ya que su carisma le convertirá en eje central de cualquier reunión.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque es posible que no se encuentre en buena forma y decida no salir sabrá encontrar recursos para ocupar su tiempo, sin que haya lugar para el aburrimiento. Quizás tenga alguna idea que le convendría no olvidar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque es posible que no se encuentre en buena forma y decida no salir sabrá encontrar recursos para ocupar su tiempo, sin que haya lugar para el aburrimiento. Quizás tenga alguna idea que le convendría no olvidar.