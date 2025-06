El horóscopo de hoy lunes, 23 de junio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy lunes, 23 de junio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las discusiones con socios por asuntos de negocios se anuncian un tanto borrascosas. Será difícil que los demás compartan tus puntos de vista, por lo que resultará preferible transigir a defender de forma exhaustiva tu posición. Tu pareja te prepara una agradable sorpresa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trata de no mezclar negocios y amistad ya que la ocasión no es favorable para ello. No te dejes influenciar en tu opinión sobre un colaborador dando pábulo a comentarios mal intencionados. En el seno familiar habrá posiciones encontradas relativas a una posible inversión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si trabajas en equipo conseguirás mejores resultados. El punto de vista de un compañero puede ser la clave para solucionar un problema. En el plano afectivo muéstrate más asequible con las personas de tu intimidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu horizonte profesional tiende a ensancharse, pero deberás aprovechar muy bien tu tiempo si quieres salir airoso. No te pierdas, pues, en pequeños detalles y ve al grano. En el plano personal deberás cumplir lo prometido, por muy cuesta arriba que se te haga.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu tolerancia brillará hoy por su ausencia, haciendo que te muestres intransigente con quienes te rodean. Esfuérzate en controlarte o acabarás el día enfrentado con todo el mundo. Un niño pequeño puede ser la gota que colme el vaso.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No confíes demasiado en la buena fe de otras personas y ata bien todos los cabos. Tu deseo de perfeccionismo puede ser un gran handicap en tu avance profesional. No cortes en seco las confidencias con tu pareja y muéstrate solidario con sus inquietudes.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Se acerca el momento de conseguir lo que deseas en el ámbito profesional. Disfrutarás de un estado de ánimo excelente. En el seno familiar surgirán pequeños problemas, pero no lograrán alterar tu buen humor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy es un día en el que todo te saldrá redondo. En el plano profesional todo cuanto hagas y digas será positivo y en el particular solo tendrás motivos de satisfacción ¡Enhorabuena y aprovecha la jornada, que se te presenta de cara!

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Riesgo de cometer alguna indiscreción en el plano profesional que podría acarrearte más de un problema. Abstente también de hacer críticas por muy justificadas que te parezcan. En el terreno familiar, sin embargo, el clima será estupendo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si dejas que tu imaginación vague a su libre albedrío más tarde te arrepentirás de ello. Aunque a primeras horas de la mañana te cueste concentrarte en tu trabajo esfuérzate por conseguirlo. Es posible que por la noche un familiar te haga perder los estribos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunar opiniones en materia de negocios será tarea ardua y difícil de conseguir. Quizás aproveches más el tiempo si te dedicas a esos menesteres rutinarios que tienes algo atrasados. Por la noche tendrás ocasión de disfrutar del buen humor de tu familia.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrás que realizar un gran esfuerzo para llevar a cabo tu trabajo, ya que te sentirás dominado por la apatía. En el plano amistoso alguien puede mostrarse molesto por tu proceder. La noche será marcadamente hogareña.