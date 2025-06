El horóscopo de hoy domingo, 22 de junio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy domingo, 22 de junio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tu gran energía y tu capacidad de trabajo te permitirán llevar a cabo con holgura tu cometido. Si te sientes indeciso respecto a un asunto que debes resolver no emprendas acción alguna hasta estar completamente seguro. Armonía y buen humor predominarán en la velada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Te sentirás decidido a alcanzar nuevas metas profesionales y a no regatear esfuerzos para conseguirlas. Tu facilidad para comunicarte con los demás rayará a gran altura. Tu vida sentimental discurrirá sin problemas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un asunto profesional puede llegar a desorientarte por completo. No camines a ciegas y consulta a un experto antes de tomar cualquier decisión. El sentido analítico de tu pareja puede ayudarte a ver las cosas con claridad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tus progresos profesionales serán notables, pero tomar en consideración la opinión de un colaborador podría agilizar aún más algunos asuntos. No prestes más atención a la amistad que a la familia o son de prever abundantes problemas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En tu trayectoria laboral parece que te encuentras en un punto muerto del que te resulta difícil salir. Trata de no obsesionarte con ello y procura despejarte, lo que te ayudará a encontrar soluciones. Por la noche hallarás en tu casa la paz y el descanso que precisas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día favorable para la firma de documentos y para consolidar operaciones comerciales. Un socio podría estar más acertado que tú. En el seno familiar habrá algo que no se ajusta a tus deseos, pero deberás ser paciente y diplomático.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Conseguirás la concentración adecuada para profundizar en tus proyectos. Más tarde te convendría distraerte con la compañía de otras personas. Hacer partícipes a tus íntimos de tus planes puede resultar muy positivo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu seguridad se pondrá de manifiesto en cuanto hagas y te hará ir derecho a tus objetivos, sin desviaciones de ningún tipo. El entendimiento con la persona amada será perfecto. Procura cuidar de tu salud más de lo que acostumbras.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sé práctico y no te dejes llevar por tu idealismo, ya que de lo contrario no llegarás a nada positivo. Posibilidad de enfrentamiento con un socio o compañero si no frenas tu impulsividad. Las confidencias nocturnas estarán a la orden del día.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo intelectual se verá favorecido, pero acaso te sientas impulsado a posponerlo. Si consigues que predomine tu fuerza de voluntad te encontrarás con un gran trecho recorrido. En el plano afectivo todo será satisfactorio.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tus decisiones de tipo económico pueden ser poco acertadas, por lo que sería conveniente dejarlas para otro momento. Un amigo se mostrará celoso de tu situación. La noche será propicia al descanso y la intimidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las reuniones de negocios se desenvolverán en un clima de apatía y falta de interés por tu parte. En cambio las relaciones sociales se verán favorecidas. Te será muy difícil conseguir que tu pareja comparta tus ideas.