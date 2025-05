El horóscopo de mañana, domingo 1 de junio: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 1 de junio del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Ligeros progresos en tu trabajo, pero con posibles zancadillas por parte de un compañero. Está atento. Acaso te sonría la suerte en algún juego de azar. Trata de ser más equilibrado y no descargues tu mal humor en las personas de tu entorno.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Época de inestabilidad laboral, en la que estarás más pendiente de lo que se avecina que de lo que te traes entre manos. Deja de preocuparte y limítate a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, de los que saldrás beneficiado. Deberías dedicar más tiempo a los tuyos o corres peligro de que se deteriore el ambiente familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy trabajo y vida social irán íntimamente unidos, permitiéndote conocer nuevas personas que te resultarán muy útiles a futuro. Buen clima familiar y amistoso. Descansa más, ya que puedes estar rozando el agotamiento nervioso.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día positivo en el desempeño de tu trabajo, en el que te conviene tener los ojos bien abiertos para que nada escape a tu atención. En el plano sentimental habrá de todo, pero si analizas las causas llegarás a la conclusión de que, en ocasiones, no tienes razón.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Soplarán buenos vientos en tu trabajo, con posibilidades de recibir algún ingreso extra. Día con acusados tintes sentimentales, en el que el romanticismo estará a flor de piel. Sabe estar a la altura de las circunstancias.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Habrá pocas notas comentables en tu vida profesional, así como en tu rendimiento económico. Deberás tomar alguna importante decisión que atañe a toda la familia, decisión que te conviene meditar profundamente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Día variopinto en el ámbito profesional, donde ocurrirá de todo, aunque con saldo final positivo. Hay riesgo de enfrentamiento con un familiar por cuestiones de dinero. Cuida las relaciones con tus amigos y compañeros.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día favorable en lo laboral y económico, aunque con un bache que podrás superar con habilidad. Armonía familiar, amistosa y sentimental. Mira bien donde pones los pies, pues hay riesgo de caídas o torceduras.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy podrás cumplir con creces tus objetivos profesionales. Conocerás a alguien que incidirá positivamente en tu trayectoria futura. Pleno entendimiento familiar y altibajos en tus relaciones sentimentales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En tu trabajo habrá momentos en que te sentirás incapaz de hacer frente a los problemas, pero con más o menos esfuerzo conseguirás superarlos. Emplea todo tu tacto en aclarar un malentendido con un amigo. No te dejes llevar por la ansiedad o la prisa, que repercutirán negativamente en tu salud.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Los buenos resultados que hoy obtendrás en tu trabajo te inclinarán a posponer otros proyectos. Quizás no te guste lo que diga un familiar o amigo, siendo motivo de un pequeño enfrentamiento. Trata de ser objetivo y no hagas interpretaciones fuera de lugar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque no te sientas satisfecho en tu trabajo no es momento apropiado para embarcarte en nuevos proyectos, que quizás requiriesen unas inversiones no posibles por ahora. Salvo un pequeñísimo roce con un familiar habrá un inmejorable clima sentimental y afectivo.