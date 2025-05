El horóscopo de hoy, jueves 22 de mayo: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, jueves 22 de mayo del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy te encontrarás en plena forma y con tendencia a la alegría, aunque puede haber algún momento conflictivo en el terreno económico. Sorpresa a la vista en el amistoso y seguridad en el afectivo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Salir al paso de un problema familiar podría repercutir de forma considerable en tu economía. Actúa con cautela y analiza bien hasta dónde puedes llegar. Relaciones amistosas satisfactorias y altibajos en tu vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día de euforia en lo profesional y en lo económico, que puede llevarte a derrochar tu dinero. El panorama amistoso se adivina inmejorable, pero no así el familiar, donde las discusiones serán constantes.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día se presenta con tonos plomizos provocados por tu bajo estado de ánimo. En el terreno afectivo encontrarás comprensión y cariño. Si no haces un esfuerzo por sobreponerte hay riesgo de que sufras un bache depresivo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Profesionalmente solo tendrás motivos para felicitarte. El acento del día estará puesto en la amistad, que te brindará excelentes momentos. Tranquilidad y buen entendimiento en tu vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que hoy te encuentres en horas bajas, lo que puede llevarte a ver problemas donde no los hay. Practicar algún deporte en grupo puede ser el tónico que precisas. Encontrarás cuanto apoyo precises en tu entorno familiar. Por la noche controla lo que bebas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque tus asuntos profesionales siguen un ritmo satisfactorio hay riesgo de algún desfase económico pasajero, por lo que te conviene ser muy previsor con tu dinero. Relaciones amistosas tormentosas y buenas las familiares.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Dedicar tiempo a estudiar asuntos profesionales te ayudará a ser más objetivo en tus apreciaciones. Tu carisma estará a un buen nivel, lo que favorecerá tus relaciones sociales. Buen clima familiar y velada propicia a la intimidad y al amor.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu ambición puede llevarte a correr riesgos que pongan en peligro tu estabilidad económica. Aprovecha el fin de semana para cultivar la amistad y disfruta del buen ambiente familiar. Evita excesos por la noche.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Frena tus impulsos y no corras riesgos innecesarios que la marcha de tus asuntos y tu solidez económica no justifican. No te extralimites si tienes que corresponder a una invitación. Tranquilidad en el plano familiar y bonanza en el sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El trabajo en solitario resultará lucrativo y estimulante, pero habrá tensiones en el terreno afectivo que deberás superar. Es posible que te sientas algo decaído físicamente, pero si tratas de sobreponerte y procuras divertirte seguro que lo lograrás.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Ambiente laboral muy cargado, que poco a poco irá mejorando. Controla lo que dices en el plano amistoso, ya que las susceptibilidades estarán a flor de piel. La vida social se anuncia muy prometedora.