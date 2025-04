El horóscopo de mañana, lunes 28 de abril: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 28 de abril de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque hay posibilidad de puntos de vista encontrados con socios o compañeros, el signo de tu trayectoria profesional es ascendente. Pese a que te resulte difícil comprender la actitud de un familiar evita comentarios que puedan suscitar roces.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trabajarás con eficiencia en un clima distendido y grato. La suerte te sonreirá en algún juego de azar. Si eres conservador con tu dinero podrás aprovechar la ocasión de hacer una buena inversión. Alegría y buen humor serán notas dominantes en tu vida familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tu mal humor puede enfriar el ambiente laboral. También en el familiar la forma de exponer tu punto de vista puede chocar con el de los demás, lo que llevaría a enfrentamientos poco deseables. Practicar la tolerancia puede resultar difícil, pero resultará muy positivo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En asuntos profesionales deberás madurar más tus ideas antes de llevarlas a la práctica. No descuides la administración de tus ingresos si quieres evitar sorpresas. Tu vida sentimental te deparará los mejores momentos del día.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El azar, tu intuición y la suerte te permitirán un gran avance profesional con repercusiones inmediatas en tu economía. En tu vida social trata de participar y no te conformes con ser un simple espectador. Cal y arena alternarán en tus relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No prescindas de tu intuición en asuntos profesionales, ya que será de gran ayuda para ti. Tampoco te conviene exigirte demasiado o te fallarán las fuerzas cuando más las necesites. No pospongas dar solución a un problema familiar si no quieres que se te escape de las manos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No hagas tu trabajo a la ligera y fíjate en los pequeños detalles si quieres evitar sorpresas desagradables. No subestimes a las personas de tu alrededor y muéstrate asequible y receptivo a sus opiniones. Tu talante enfriará el clima familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Te será difícil elegir el camino a seguir en el campo profesional, pero no te precipites, ya que a medida que avance la jornada tendrás más claras tus ideas. Buenas relaciones amistosas si eres comedido y frenas tu tendencia a los excesos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cumplir con tus obligaciones profesionales representará menos esfuerzo del que habías calculado. Habrá conflictos y disparidad de criterios en tu entorno familiar. No descuides tu vida social, ya que perderías la oportunidad de conocer a alguien que te interesa mucho.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En asuntos profesionales no permitas que la tozudez se imponga al sentido común o lo lamentarás más tarde. Elegir bien la persona con quien compartir tus ideas puede representar una valiosa ayuda para ti. Buenas perspectivas para tus relaciones amistosas y sentimentales.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si no extremas la diplomacia será difícil que acabes tu jornada laboral sin algún enfrentamiento serio con un socio o compañero. Tu estado de ánimo no facilitará las relaciones amistosas, pero encontrarás apoyo y comprensión en tu vida familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día de altibajos en tu trabajo, debidos más a tu impaciencia que a la marcha de tus asuntos, y en el que es muy posible que te invada el desánimo. Si no quieres problemas procura separar tu vida familiar de la sentimental.