El horóscopo de mañana, domingo 27 de abril: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 27 de abril de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Piensa antes de decantarte por alguna de las alternativas profesionales que se te presenten. Tolerancia y comprensión en cotas altas, factor que contribuirá a que ganes muchos puntos en los planos amistoso y sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tu trabajo transcurrirá sin problemas, yendo en derechura hacia la meta. Vidas amistosa, familiar y sentimental con signo muy favorable. Disfruta de los buenos momentos que el día pueda depararte y muéstrate conservador con tu dinero.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Encontrarás más colaboración de la que esperas en tu entorno laboral, lo que allanará tu camino profesional. En el aspecto económico mantén la cautela. Hoy dinero y amistad harán una pésima combinación.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu trabajo te ofrecerá hoy muchas compensaciones en el aspecto moral, pero no en el económico, que mantendrá una tónica de absoluta normalidad. Habrá tensiones en tu vida familiar, siendo en la sentimental donde reinará la placidez.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu confianza en ti mismo estará en horas bajas, induciéndote acaso a subestimar tu trabajo, pero pon mucho cuidado en no exteriorizar lo que piensas. Buenas perspectivas en el plano amistoso, pero no así en el familiar, donde hay acusado riesgo de enfrentamientos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu trabajo te ofrecerá buenas perspectivas, que te animarán a superarte. En el plano familiar habrá complicaciones, pero no te desanimes y deja transcurrir el tiempo, ya que será tu mejor aliado. La comunicación con tu pareja será excelente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo marcado por la irregularidad, pero con logros muy satisfactorios aunque no faltarán los sobresaltos. En el aspecto afectivo soplarán vientos favorables. En tu vida social procura ser más comedido, ya que tu necesidad de destacar puede llevarte a actitudes poco convenientes.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si tienes que tomar una decisión en tu trabajo no te dejes influenciar por ningún factor que no sea tu propia convicción. En el aspecto económico las perspectivas no se presentan claras, por lo que te conviene ser conservador con tu dinero. Placidez en tus relaciones amistosas y nubes y claros en las familiares.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procura no delegar responsabilidades y lleva tú las riendas del trabajo, aunque te represente un gran esfuerzo. Cumplir con una obligación familiar te exigirá hoy una considerable dosis de paciencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En asuntos laborales procura no inmiscuirte en nada que no te concierna y céntrate solo en tu trabajo. En tu vida social evita indiscreciones que traerían desagradables consecuencias. Buen entendimiento familiar y afectivo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Habrá alteraciones en tu trabajo que redundarán en tu favor. Las discrepancias con socios y compañeros serán constantes, pero sin consecuencias. Normalidad en el terreno afectivo y posibilidad de reanudar una antigua amistad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tu andadura profesional será buena, pero necesitarás una gran dosis de prudencia y huir de precipitaciones, por muy presionado que te sientas. Excelentes relaciones sentimentales y afectivas. Por la noche compaginarán bien negocios y diversión.