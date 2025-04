El horóscopo de mañana, viernes 25 de abril: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 25 de abril de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Extrema el tacto y piensa antes de hablar, ya que de seguir tus impulsos puedes herir sin proponértelo a alguien de tu intimidad. Buen panorama amistoso y excelente el sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procura estar alerta y pecar de desconfiado porque alguien podría intentar sorprender tu buena fe. Una persona a quien quieres, y que vive lejos, te anunciará su próxima visita. Por la noche disfrutarás de una intensa y muy grata vida familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Esa tendencia a sacar las cosas de contexto puede llevarte a conclusiones erróneas. Procura aceptar a cada cual tal como es y trata de sobreponerte a tu tendencia a analizar. Si no te creas problemas gratuitos tus relaciones afectivas discurrirán como la seda.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy tu creatividad alcanzará cotas muy altas y es muy posible que consigas logros importantes, que halagarán tu vanidad. Recibirás buenas noticias relativas a un familiar. Controla tus gastos, pues el dinero tiende a escapársete de las manos con facilidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Practicar deporte al aire libre te dará ocasión de comprobar tu excelente estado físico. Las relaciones amistosas serán gratas y resultarán constructivas. Por la tarde puede surgir de forma imprevista la posibilidad de hacer un corto viaje.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procura sobreponerte y trata de levantar tu estado de ánimo, ya que afectará de forma muy negativa al ambiente familiar. Encerrarte en ti mismo sólo contribuirá a empeorarlo, por lo que te conviene hacer un esfuerzo y tratar de integrarte con los demás y animarte.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No seas quisquilloso en tu entorno familiar y trata de ser comprensivo con quienes te rodean. Tu vida social se acentuará, pero no trates de dar una imagen que se aparte de la tuya, ya que la naturalidad será tu mejor aliada. Si sales a divertirte por la noche extrema tu prudencia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu carisma y personalidad estarán muy acentuados, pudiendo suscitar celos en alguna persona de tu intimidad. Procura encajarlos con sentido del humor o, mejor aún, ignorarlos. En el plano sentimental el día será rico en vivencias compartidas que estrecharán lazos con tu pareja.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si sabes encajar una pequeña contrariedad que quizás surja en el ámbito familiar el día se presenta muy favorable para ti. Te sentirás especialmente atraído por el arte y es muy posible que decidas experimentar en algún campo. En tus relaciones afectivas primará la comunicación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No des por segura la devolución de un préstamo, al menos por el momento, pues hay posibilidades ciertas de que se demore. En tu vida sentimental se pondrá de manifiesto la compenetración, pero tu pareja quizás te exija más dedicación. La noche se anuncia más propicia a la intimidad que a la diversión en grupo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No te enfades si un familiar se empeña en darte consejos que no has pedido y acéptalos con la mejor disposición. Tus relaciones sociales pueden ser un trampolín para tu trayectoria profesional si sabes aprovecharlas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La armonía con las personas de tu entorno estará muy acentuada, por lo que el día resultará hecho a medida para realizar cuanto precise colaboración. Vida sentimental llena de buenos momentos. Por la noche procura controlar tus gastos.