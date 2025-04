El horóscopo de mañana, viernes 18 de abril: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 18 de abril de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día propicio para el descanso y para compartirlo con las personas de tu intimidad. Por la noche es posible que debas abandonar tus planes en aras de un compromiso que no podrás soslayar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Encontrarás el ambiente que precisas para analizar asuntos profesionales, llegando a conclusiones muy positivas. Hoy te sentirás atraído por la intimidad de tu hogar, en el que encontrarás recursos suficientes para llenar tu tiempo libre sin que haya lugar para el aburrimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las actividades en grupo se verán favorecidas y te permitirán estrechar lazos con personas de las que te encuentras distanciado. La normalidad imperará en tu vida familiar. Un poco de ejercicio te vendrá muy bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu curiosidad podría ocasionarte un disgusto innecesario si hicieras una mala interpretación de las verdades a medias que puedan decirte. Relaciones afectivas gratificantes y vida social que se anuncia muy prometedora.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un exceso de brusquedad por tu parte podría herir sin motivo a alguien de tu intimidad. Tu vitalidad y energía serán muy superiores a las de las personas de tu entorno. Trata de canalizarlas individualmente y no pretendas que los demás sigan tu ritmo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procura controlar tu prodigalidad, ya que podría ser motivo de disgusto entre tú y tu pareja. Tus relaciones amistosas se presentan llenas de posibilidades si no desorbitas la importancia de cosas que no la tienen.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aprovecha tus buenas ideas en asuntos profesionales porque pueden ayudarte a escalar posiciones en tu trabajo. Vida sentimental propicia a la sinceridad y a las confidencias. Procura ser más racional a la hora de divertirte.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día favorable para las relaciones sociales, aunque en principio no te encuentres predispuesto para ellas. Posibilidad de conocer a personas interesantes, que contribuirán a mejorar tu estado de ánimo. Por la noche tu sentido del humor alcanzará cotas muy altas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En tu vida familiar no tomes al pie de la letra lo que te digan, ya que podría inducirte a malas interpretaciones. No te comprometas con un amigo sin consultar a tu pareja. Asistir a ese espectáculo que te atrae será una agradable experiencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Buen humor, ingenio e intuición se confabularán para hacerte pasar un día inolvidable, rodeado de las personas de tu intimidad. Puede surgir algún pequeño contratiempo, pero sabrás tornarlo a tu favor. Evita ejercicios físicos arriesgados.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No dejes que un pariente político se salga con la suya si estás convencido de que no tiene razón. Familia y amistad irán hoy cogidas de la mano y te alegrarán el día. Procura no prolongar demasiado la velada por muy feliz que te sientas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las relaciones amistosas precisarán una gran dosis de prudencia y tacto. Un corto viaje inesperado se anuncia con las mejores perspectivas. Por la noche tendrás ocasión de pasarlo bien sin necesidad de derrochar tu dinero.