El horóscopo de mañana, jueves 17 de abril: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 17 de abril de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy se te presentará la ocasión de adquirir algo que deseas. Tu estado de ánimo será abierto y propenso a la sinceridad. Relaciones amistosas y familiares buenas. Tu vida sentimental te dará felicidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No te precipites en asuntos profesionales y dedica el día a la familia y al descanso. Cultivar la amistad resultará muy positivo para ti. Por la noche encontrarás en tu hogar todo lo que necesitas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sé más abierto con las personas de tu intimidad y adopta una actitud que les permita manifestar lo que sienten. En tus relaciones amistosas alguien pondrá a prueba tu paciencia. Procura no perderla y espera mejor ocasión para decir lo que piensas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sigue el plan que te has trazado aunque alguien se empeñe en cambiártelo, ya que tu claridad de juicio te permitirá elegir lo que resulte más conveniente. Día poco favorable para préstamos, en el que es aconsejable que pongas a buen recaudo tu dinero. Hallarás satisfacción en tus relaciones afectivas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tendrás un despertar muy agradable, con una sorpresa que no esperas. Olvídate de tus planes de trabajo y no defraudes a tus familiares, aceptando de buen grado lo que han preparado para ti aunque en algo no hayan acertado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si tienes hijos trata de dedicarles más tiempo y de interesarte por sus inquietudes y problemas. Día apto para actividades deportivas, que te ayudarán a conservar tu buena forma. Una visita puede resultar inoportuna, pero mantén bien oculta tu contrariedad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si dedicas algún tiempo a tus aficiones los resultados serán muy gratificantes. No guardes resentimiento contra alguien muy próximo a ti y trata de aclarar la situación. Tu pareja se mostrará muy receptiva y hará alarde de comprensión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es posible que te cueste renunciar a algunos proyectos profesionales, pero será una idea acertada adecuar tus responsabilidades a tus fuerzas. En el plano amistoso puede haber alguna decepción al no encontrar el apoyo que precisas. Normalidad en tus relaciones familiares y armonía total en las sentimentales.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu deseo de complacer a las personas de tu entorno podría llevarte a claudicaciones innecesarias, que después te pesarían. No dudes en aceptar una invitación, pues acertarás si asistes. Las relaciones con tu pareja se desenvolverán en un clima de tolerancia y comprensión.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Te levantarás pleno de energía, que te conviene aprovechar para poner en orden tus asuntos profesionales. Día poco propicio para compras, pues gastarías demasiado en cosas que no necesitas. Disfrutarás de un alto grado de entendimiento con familiares y amigos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Pensar en posponer un proyecto profesional puede ser una decisión muy acertada. La paz familiar te exigirá muchas concesiones, en tanto que en el terreno amistoso se acentuarán la comunicación y el buen entendimiento.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día especialmente favorable para olvidar aquello que te preocupa y descansar. Si decides hacer deporte o practicar alguna de tus aficiones podrás liberar tensiones largo tiempo acumuladas y sentirte en paz contigo y con quienes te rodean.