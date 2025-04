El horóscopo de mañana, domingo 13 de abril: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 13 de abril de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cumplir con tus objetivos profesionales requerirá hoy más esfuerzo del habitual, pero merecerá la pena. Tus relaciones amistosas te exigirán un alto grado de tolerancia. Clima familiar y sentimental distendido y cordial.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque con sobresaltos y disgustos la jornada laboral concluirá de forma satisfactoria en lo que a tu economía se refiere. El ambiente familiar se presenta bastante conflictivo, pero atender un compromiso social por la noche, aunque lo hagas a tu pesar, te compensará con creces.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Irregularidad en el aspecto laboral, en el que deberás vencer tu apatía y tomar la iniciativa si quieres llevar a buen puerto tus asuntos. Tu exagerada susceptibilidad provocará tensiones en los planos amistoso y familiar. Necesitas imperiosamente descansar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No te distraigas en tu trabajo y analiza con cuidado los pequeños detalles, ya que alguno podría tener más consecuencias de las que imaginas. La suerte te visitará de la mano de un pariente político. Velada propicia a la vida familiar, en la que predominará un alto grado de comunicación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si eres realista a la hora de enfocar tus asuntos profesionales trabajo y dinero concluirán el día con signo positivo. Marejadilla en tus relaciones amistosas y algún pequeño problema en tu vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día con grandes baches en tu trabajo, pero también con grandes aciertos. Revisa bien tu agenda y asegúrate de que no olvidas algo importante. En el plano personal habrá clima cálido y alguna confidencia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu estado de ánimo apagado se mostrará indiferente a los notables progresos profesionales conseguidos. Clima familiar y afectivo sin la más ligera nube, pero necesitarás tacto para superar tu delicada situación sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu energía y vitalidad pueden llevarte a embarcarte en nuevos proyectos, con el riesgo de querer abarcar más de lo que puedes. Buenas relaciones afectivas e interesante vida social, en la que tu agudeza e ingenio se pondrán de manifiesto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día se cerrará hoy con un aceptable balance laboral y económico, pero no frenes tu iniciativa y estate preparado para explorar nuevas posibilidades. En el terreno amistoso habrá fuertes turbulencias, pero tu relación sentimental te deparará felices momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día anodino en el trabajo, pero con posibilidad cierta de que te hagan una oferta que podría resultar muy ventajosa. Las reuniones con amigos favorecerán tus intereses. En el plano sentimental reinará el confusionismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy trabajo y dinero tendrán asegurado el camino hacia el éxito, aunque no te conviene sobrevalorarte y deberías reconocer tus deficiencias en temas que no dominas. En el plano afectivo no habrá el calor deseado. Acaso sea buen momento para hacer examen de conciencia y rectificar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá imprevistos y contratiempos en tu trabajo, lo que puede significar un compás de espera en la consecución de tus objetivos. En el aspecto económico te convendría plantearte no gastar tu dinero con tanta facilidad. En el afectivo la clave está en saber convivir.