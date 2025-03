El horóscopo de mañana, lunes 24 de marzo: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 24 de marzo de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Pese a que habrá muchos obstáculos en tu trayectoria profesional, que alguien podría aprovechar si mantienes la guardia baja, tendrás la habilidad suficiente para obtener resultados muy positivos. Hallarás la solución a un problema familiar y en el terreno amistoso reinará la tranquilidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dispondrás de una eficiencia en el trabajo muy superior a la habitual, que te permitirá realizar grandes progresos. En el aspecto económico procura evitar extremismos de todo tipo. Trata de controlar tu genio en el terreno familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día de absoluta normalidad en lo profesional, en el que encontrarás un camino más despejado del que pensabas. Tranquilidad en los planos amistoso y familiar y alteraciones en tu vida sentimental, que precisarán mano izquierda en ocasiones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Necesitarás todo tu sentido común para no dejarte arrastrar por propuestas profesionales poco claras y muy arriesgadas. Si sabes jugar bien tus cartas pondrás los cimientos para tu futura seguridad económica. Terreno familiar movedizo y vida social muy satisfactoria.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Profesional y económicamente tendrás motivos sobrados para alegrarte, pero deberás afrontar gastos imprevistos de importancia. Posibilidad de fricciones con un amigo y algo de inestabilidad en el plano familiar. Procura ser más razonable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy trabajo y dinero se presentan bajo auspicios muy favorables, ya que podrías recibir compensaciones laborales con las que no contabas. Ambiente familiar desapacible y vida social muy positiva.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque a trancas y barrancas tu trayectoria profesional será ascendente, pero no te apartes en lo más mínimo del plan previsto. Normalidad en los campos familiar y amistoso y buenos momentos en tu vida sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque te parezca que tus objetivos profesionales se te escapan de las manos, si te armas de paciencia y sigues perseverando acabarás por conseguirlos. Los asuntos familiares requerirán atención preferente, en tanto que un amigo acaso te brinde una agradable sorpresa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Te sentirás ilusionado en tu trabajo, que marchará por los derroteros previstos sin sorpresas ni sobresaltos. Trata de controlar tu excesiva susceptibilidad, que puede conducirte a enfrentamientos absurdos con familiares y amigos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tropezarás con dificultades imprevistas en tu trabajo, pero una vez superadas te sentirás orgulloso de haber sabido vencerlas. Ten mucho cuidado con las confidencias que hagas a un amigo, ya que podrían ser mal interpretadas. Amor y diversión serán las constantes de la velada.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Te verás en la necesidad de realizar rectificaciones diversas en tu esquema profesional, así como de controlar cuidadosamente el empleo de tu crédito. Posibilidad de conflictos con un amigo por cuestiones de dinero y quizás alguna crítica familiar bien merecida.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No te dejes tentar por propuestas de negocios sugestivas y sigue en el camino trazado, ya que tu trayectoria es buena y no te conviene desviarte. Aunque no es habitual en ti, cabe la posibilidad de que te sientas dominado por los celos.