El horóscopo de hoy, sábado 15 de marzo: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, sábado 15 de marzo de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sentirás la satisfacción de ver valorado tu trabajo. Soplarán buenos vientos para tu bolsillo, que afianzarán tu economía si no despilfarras el dinero. Vida afectiva en cotas altas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sabrás dar un impulso a tu trabajo que se traducirá en una mejora notable de tus ingresos. No des por sentado que todo el mundo obra de buena fe, pues podrías equivocarte. Relaciones familiares y amistosas gratas en conjunto.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Con fuerza de voluntad y método podrás conseguir tus objetivos profesionales. Un pariente político quizás te ponga en el disparadero, pero el contrapunto corresponderá al buen clima sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una propuesta de negocios puede no ser lo que parece. Analízala con calma antes de aceptarla y no intentes engañarte a ti mismo, ya que resultaría lesivo para tus intereses. En el plano afectivo trata de convencer y no de imponer tus ideas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu marcha ascendente en el trabajo será imparable. En el plano económico, sin embargo, tendrás que hacer frente a gastos importantes, que acaso desequilibren tu presupuesto. Gozarás de paz en tu vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hoy pondrás punto final con éxito a un asunto profesional que viene madurando hace tiempo. En el plano afectivo cuida muy bien tus comentarios, puesto que alguien podría malinterpretarlos. Vida afectiva sin problemas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si no tratas de establecer una mejor comunicación con tus colaboradores, tu trabajo podría verse perjudicado. Tu tesón te ayudará a resolver de forma satisfactoria un problema. Por la noche te conviene descansar aunque te sientas inclinado a la diversión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No te muestres demasiado exigente en tu trabajo si no quieres frenar la colaboración de los demás. Las inversiones económicas se verán favorecidas si te asesoras convenientemente. En tus relaciones afectivas habrá de todo un poco.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Muéstrate expeditivo en tu trabajo y no pospongas la solución de un problema. Tu carisma estará en grado muy alto, lo que te hará ser polo de atracción en la vida social. Quizás no sea satisfactorio el clima amistoso, pero tu vida sentimental te brindará felicidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tu volubilidad obstaculizará la consecución de los grandes logros que tienes a tu alcance en el trabajo. Haz un esfuerzo para tratar de centrarte si no quieres perder el tiempo. Turbulencias a la vista, tanto en el panorama sentimental como en el amistoso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un ascenso profesional te sorprenderá gratamente, mejorando tus ingresos. Relaciones amistosas alegres, gratas las familiares y mejoría notoria en tu vida sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si controlas tus impulsos y actúas con sentido común y cautela, harás grandes progresos profesionales sobre una base firme. Tu vida familiar estará llena de compensaciones, pero en el terreno amistoso pueden surgir conflictos difíciles de evitar.