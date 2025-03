El horóscopo de hoy, jueves 6 de marzo: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, jueves 6 de marzo de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Acaso no veas con claridad la forma de resolver un asunto profesional. Tu susceptibilidad alcanzará cotas muy altas. Estúdiate a fondo y busca la válvula de escape que necesitas. Asistir a un espectáculo por la noche puede ser una excelente idea.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No desaproveches la ocasión de hacer una pequeña escapada si se te presenta la oportunidad. Explorar nuevos ambientes puede resultar apasionante. Una velada con tus amigos será el cierre perfecto para un día poco habitual.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Olvídate del trabajo, ya que posiblemente hoy no gozarás de la concentración necesaria. Aprovecha un día que se presenta favorable a las actividades deportivas y compártelo con amigos y familiares. La velada resultará muy agradable e íntima.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procura ser más comprensivo con las peculiaridades de un amigo y no hagas un mundo de lo que no tiene importancia. El haberte fijado un plan de ahorro no debe ser obstáculo para acceder a la petición de tu pareja. En la velada predominará la alegría.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No te encasilles en tus ideas o perderás la posibilidad de contrastar otras opiniones que pueden valer la pena. Si vas de compras aténgate a lo previsto o gastarás más de la cuenta. En tu vida sentimental la comunicación y entendimiento estarán en cotas muy altas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Disfrutarás de un día tranquilo, en el que pese a ligeras diferencias familiares primará tu talante afectivo, que será correspondido por las personas de tu intimidad. Diversión y cordialidad serán notas dominantes en tus relaciones amistosas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Te sentirás muy comunicativo y con ganas de exponer tus opiniones, aunque con riesgo de extralimitarte al comentarlas. Mide, pues, tus palabras y presta oídos a las de los demás. En el plano afectivo la jornada se anuncia muy apacible

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Pequeñas contrariedades en tu hogar podrían ser factor determinante de una excesiva agresividad por tu parte. Trata de controlarte y no saques las cosas de quicio, ya que de lo contrario serás tú el más perjudicado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La susceptibilidad de un amigo estará a flor de piel, por lo que podrías herirle con facilidad si no haces uso de un exquisito tacto. Si vas de compras sé consecuente con tus posibilidades. En tu vida sentimental no suscites los celos de tu pareja y trata de contemporizar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Es probable que debas asumir obligaciones laborales suplementarias, que no supondrán por el momento más ingresos para ti. Deja para otra ocasión tus preocupaciones profesionales y dedica el día a cultivar la amistad y descansar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día poco favorable para actividades intelectuales, pero sí para el ejercicio físico y la vida al aire libre. Vida familiar satisfactoria y muy intensa la social, que incidirá a futuro en tu trabajo. La noche será propicia a la intimidad y el amor.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día con pocas notas reseñables en lo tocante a trabajo y dinero, que estarán en tus cotas habituales. Un amigo íntimo puede ser fuente de problemas, pero el horizonte familiar y sentimental estará totalmente despejado.