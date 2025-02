Horóscopo diario, 23 de febrero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 23 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el trabajo procura no meterte donde no te llaman y guárdate tus opiniones a menos que te las pidan y, aún así, procura exponerlas con tacto. El día se prevé bonancible si logras conseguir que tu brusquedad no lo estropee.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrás un excelente sentido de la oportunidad, lo que puede traducirse en que seas tú quien se lleve el gato al agua en un asunto de negocios. Tu buen humor te proporcionará un día inmejorable, pero cuida tu tendencia a exagerar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si eres más objetivo al valorar tu capacidad de trabajo conseguirás actuar con más seguridad y confianza. En tus relaciones amistosas muéstrate menos crítico con los defectos de los demás y fíjate más en sus virtudes. Normalidad en tu vida familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el aspecto laboral se te irá el día en gestiones necesarias y acaso en alguna reunión, sin que se prevean grandes avances. Expón con claridad tus ideas a fin de evitar falsas interpretaciones. Día especialmente favorable para cultivar la amistad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy conseguirás grandes satisfacciones en el campo profesional. Tu espíritu de superación te llevará a fijarte metas más altas. Relaciones amistosas satisfactorias, pero el acento del día estará puesto en tu vida sentimental, que brillará con luz propia.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Quizás se te haga muy cuesta arriba cumplir con un compromiso contraído, pero con ello conseguirás quitarte un gran peso de encima. Armonía y buena comunicación serán notas destacadas de tu vida afectiva.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tus asuntos profesionales marchan bien y no te conviene tirar la toalla, aunque algo no resulte como a ti te gustaría. No te dejes obsesionar por tu trabajo y frecuenta a tus amigos, que te brindarán la válvula de escape que necesitas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En asuntos profesionales procura asegurarte bien de lo que quieres, ya que ir de una cosa a otra solo supondrá una pérdida de tiempo. Por la tarde te sentirás en paz con todo el mundo, por lo que sacarás un buen partido a tus relaciones afectivas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En el campo laboral tu paciencia se pondrá a prueba en más de una ocasión. Tómate las cosas con calma y no pierdas los estribos. La velada se anuncia hogareña, aunque es posible que surja alguna pequeña discrepancia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Trabajar en equipo te dará ocasión de poner de manifiesto tus cualidades de líder. Trata de ser un poco más conservador con tu dinero y un poco más extrovertido con las personas de tu intimidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es muy posible que te encuentres en baja forma, por lo que te convendría dedicarte a aquellos menesteres que estén más acordes con tu estado de ánimo. Presta más atención a tu aspecto personal y trata de pasarlo bien con tus amigos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No subestimes la capacidad de tus oponentes en cuestiones de negocios y no bajes la guardia si quieres evitarte sorpresas desagradables. Aunque tu claridad de juicio sea excelente no es aconsejable que te muestres suficiente. Es posible que surja algún pequeño problema en tus relaciones sentimentales.