Horóscopo diario, 22 de febrero de 2025: la predicción de hoy

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, sábado 22 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si tomas en serio los comentarios de alguna persona de tu intimidad, el enfrentamiento será inevitable. Oye lo que te diga como el que oye llover y piensa que “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Por lo demás, el día será tranquilo y con muchas posibilidades de pasarlo bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Encontrarás a una persona dispuesta a ayudarte en el terreno profesional. Presta atención a cuanto te digan, pero no te comprometas a nada, pues habrá aspectos que no se adaptarán a tu forma de pensar. Día de intensa vida social, que resultará extremadamente amena.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si te dejas llevar por tu intuición, harás una elección perfecta de cómo pasar el día. Posibilidad de un viaje a corto plazo con muy buenas perspectivas, que podrás llevar a cabo si te organizas bien y adelantas tu trabajo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No intentes recuperar el tiempo perdido en tu trabajo y aprovecha el fin de semana para divertirte y descansar. Tu sentido del humor alegrará las relaciones amistosas. Compartir parte de tu tiempo de ocio con la familia resultará muy gratificante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día apropiado para poner al día tus cuentas. Gozarás de un humor excelente. Acepta la invitación de un amigo, que te dará ocasión de ampliar el círculo de tus amistades. En el amor habrá buen entendimiento y grandes dosis de alegría.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día de marcada inestabilidad emocional que te inducirá a ir de un sitio a otro, lo que puede resultar molesto para quienes te acompañen. Procura sosegarte y tener en cuenta los deseos de los demás si no quieres acabar el día en soledad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrás un intercambio de ideas muy positivo con personas de tu intimidad y es posible que lleguen a muy atinadas conclusiones. En el terreno amistoso predominará la diversión, pero acaso los gastos se te vayan por las nubes. Procura fijarte un tope.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día favorable para practicar algún deporte, si lo haces solo para pasar el rato y no intentas demostrarse nada. Hoy repararás mucho en tu aspecto personal y decidirás mejorarlo. La visita de unos amigos te permitirá pasar una tarde amena y relajada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Gozarás de una gran habilidad manual, que te permitirá llevar a cabo con éxito un sinfín de pequeños arreglos caseros, absorbiéndote gran parte del día. La noche será propicia a la intimidad y a las confidencias. No lleves tu sinceridad a extremos poco convenientes si quieres acabar la jornada en paz.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Alguien se sentirá celoso e intentará influir en ti de forma negativa contra otra persona. Corta de raíz cualquier comentario malintencionado. Te compensará con creces dar prioridad a tu vida sentimental y te evitarás problemas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No intentes autoanalizarte, ya que hoy no te mostrarás muy objetivo y llegarías a conclusiones erróneas. Es posible que recibas una mala noticia a través de un encuentro casual. Trata de distraerte y no des cabida al abatimiento.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un obsequio inesperado te sorprenderá gratamente. No intentes forzar la marcha y dedícate hoy a actividades tranquilas que te permitan descansar. Clima afectivo en cotas altas.