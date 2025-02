Horóscopo diario, 8 de febrero de 2025: la predicción de hoy

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, sábado 8 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tu tendencia a complicar las cosas puede llevarte al desaliento sin motivo. Sé más objetivo y analiza las muchas razones que tienes para alegrarte. Disfruta de la amistad y de la compañía de tus seres queridos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tu capacidad de análisis te hará ver todos los factores en su justa medida, siéndote de gran ayuda en los planteamientos que hagas a futuro. Confidencias, comprensión y entendimiento serán notas dominantes de la velada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy te sentirás ansioso de experimentar nuevas sensaciones, pero debes frenar ese desordenado impulso si no quieres caer en excesos poco convenientes. Recuerda que un comportamiento digno no es incompatible con el deseo de novedad y de sentir algo distinto.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cuestiones familiares pueden obligarte a emprender un viaje totalmente imprevisto. Acaso te pidan consejo personas que confían en tu buen criterio. Bríndales tu apoyo y trata de no defraudar las expectativas que ponen en ti.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Es posible que la alegría te saque de tus casillas a causa de las excelentes noticias que recibirás. Procura no descuidar tus obligaciones ni dar una falsa impresión tuya a quienes compartan el día contigo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Surgirán problemas familiares que precisarán una enérgica actuación por tu parte, pues lo que de momento no tiene excesiva importancia puede derivar en algo de peores consecuencias. Haz prevalecer tu autoridad y devuelve a tu hogar la paz que nunca debió perder.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu falta de entusiasmo puede ser un handicap en tu vida sentimental. Si eres sincero contigo mismo, llegarás a la conclusión de que tu debilidad con la bebida te está afectando más de lo que crees. Dosifícate, pues, y verás cómo mejoran de inmediato tus relaciones afectivas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si tratas de imponer tu criterio a trancas y barrancas, perderás la partida y deteriorarás el buen ambiente familiar de que gozas. Baja de tu pedestal y convéncete de lo absurda que resulta esa superioridad de la que haces gala. Necesitas una buena cura de humildad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día propicio para comentar con tus íntimos tus proyectos y metas, recabando su consejo para que te ayuden a mejorar los puntos débiles. No debes encasillarte en tu postura, ya que es mala política y la marcha de tus asuntos requiere ahora una revisión en profundidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El ambiente familiar será inmejorable y disfrutarás a tope de tu hogar. Quizás debas afrontar algún gasto imprevisto de importancia, pero no te preocupes por ello, ya que tu actual situación te permite hacerlo sin problemas. De todas formas, es aconsejable no derrochar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Te conviene clarificar la situación con un amigo íntimo, poniendo todas las cartas boca arriba. Aun siendo día festivo, negocios y diversión irán cogidos de la mano, obligándote a planificar de forma distinta determinados asuntos.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tus fuerzas son limitadas, como las de todos, por lo que no debes ponerlas a prueba si no quieres atentar contra tu salud. Los consejos de un amigo te serán de gran utilidad. Si invitas a quienes no te agradan, por creerte obligado a ello, la velada puede resultar un rotundo fracaso.