Horóscopo diario, 9 de febrero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 9 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Trata de dominar tu apatía e intenta aprovechar tu tiempo en el plano profesional. Día muy adecuado para ir de compras, pues podrás conseguir algo muy interesante. En el plano familiar evita discusiones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procura concentrarte en tus obligaciones y no disperses tus energías si no quieres que se retrase tu trabajo. Tu desconfianza puede llevarte a desafortunadas interpretaciones. En el terreno afectivo, sin embargo, primará la comprensión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sé realista en tus planteamientos profesionales, ya que de lo contrario podrías crear una impresión desfavorable. En el terreno familiar acepta con humildad los reproches justificados que puedan hacerte. Aprovecha la noche para descansar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Procura frenar tu impaciencia y no presiones demasiado a tus colaboradores si quieres un correcto rendimiento. Si vas de compras no te dejes convencer y limítate a adquirir lo necesario. Por la noche tendrás ocasión de quemar energías si sales con tus amigos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el plano profesional no frenes tu iniciativa, que te ayudará a conseguir metas más altas. Si superas tu introversión podrás acercarte más a los demás. Sé menos cerebral en tus relaciones sentimentales.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu habilidad para leer entre líneas te dará ventaja en tu actuación profesional. Hoy tendrás ocasión de felicitarte por tener tan buenos amigos. Clima familiar un tanto desapacible, pero con tendencia a recuperar la normalidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No te pongas nervioso por los cambios que se avecinan en tu trabajo porque no te perjudicarán en nada. Procura ser discreto y no intentes adelantarte a los acontecimientos. Aunque te cueste sacrificio prescindir de algún hábito, como fumar, por ejemplo, te compensará con creces.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No dejes que tu ambición te lleve a abarcar más de lo que puedes, ya que solo conseguirías bloquearte. Compaginar trabajo y distracciones te permitirá disfrutar más de la vida. Trata de ser más asequible en tu entorno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso te salga al paso una buena oportunidad profesional. Quizás debas sincerarte con un amigo y pedirle excusas si es necesario. Procura no ser tan impulsivo. ¡Ojo con los excesos!

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En tu trabajo tendrás que superar más dificultades de las previstas, pero ello contribuirá a afianzar tu confianza. Quizás sientas el deseo de celebrar algo con las personas de tu intimidad. En el terreno afectivo todo marchará como la seda.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tendrás buenas ideas en el campo profesional que te permitirán ir por delante de los demás. Aunque te pidan consejo, procura no tomar partido en tus relaciones amistosas. Un exceso de sinceridad podría deteriorar el buen clima familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendrás que hacer frente a graves asuntos profesionales y acaso debas tomar importantes decisiones. En el terreno amistoso no guardes resentimiento por algo que no vale la pena. Aprovecha la noche para descansar.