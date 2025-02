Horóscopo diario, 6 de febrero de 2025: la predicción de hoy

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, jueves 6 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En el campo profesional serás muy objetivo y harás un enfoque adecuado de los problemas que puedan surgir. Es posible que se planteen desacuerdos en el plano familiar, pero conseguirás paliarlos y llevar a los demás a tu terreno. Por la noche una salida imprevista entra dentro de lo posible.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrás que atender ineludibles compromisos profesionales que no te apetecen. Deja de preocuparte, ya que conocerás a alguien que te hará pasar ratos muy agradables y te ayudará en tu camino. Procura no olvidar objetos de valor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Trata de compaginar trabajo y diversión. Vas a conocer a una persona, en el campo sentimental, que resultará conflictiva. Planea tus compras con cuidado y no hagas gastos innecesarios.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No te precipites a la hora de comprar algo importante. El comportamiento de tu pareja será un tanto variable. Posibilidad de pasártelo en grande con los amigos. No hagas excesos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Acaso tengas que desistir de alguno de tus planes profesionales, pues no serán de fácil realización. No te inmiscuyas en asuntos que no son de tu incumbencia. Haz planes con tu pareja para reorganizar tu hogar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Posiblemente te hagan una confidencia que puede ser muy provechosa en tus planes de inversión. Procura no excederte en tus gastos para atenciones sociales. Ten cuidado si tienes que salir a carretera.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu trabajo requerirá hoy gran esfuerzo y mucha atención. Acepta la ayuda que te brinden. Habrá altibajos en tus relaciones amistosas y un poco de marejadilla en tu vida familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En asuntos profesionales no te dejes convencer para actuar en contra de tu voluntad. Sigue en tus trece, ya que tu capacidad de análisis está por encima de la de los demás. La noche será propicia al romanticismo y a la intimidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Analiza con cuidado cualquier proposición comercial que te hagan. Hay signos desfavorables en lo que al aspecto económico se refiere. No hagas préstamos y asegura bien tu dinero. La alegría te vendrá a través de tu vida familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se abrirán nuevas perspectivas en el campo profesional, pero traerán consigo un trabajo adicional para el que necesitarás ayuda. Sabe guardar el secreto que puedan confiarte. Buena comunicación en el plano sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Ata bien todos los cabos antes de acometer nuevas empresas y procura no arriesgarte demasiado. Estado de ánimo en horas grises, que será un hándicap en tus relaciones afectivas. Intenta por todos los medios animarte.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Será una jornada en la que los asuntos profesionales se te acumularán y necesitarás de una gran dosis de energía. Procura mantener las riendas y no dejes que nada se te escape de las manos. Por la noche, en contra de lo previsto, saldrás en busca de diversión y la conseguirás.