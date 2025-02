Horóscopo diario, 4 de febrero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 4 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sé exhaustivo analizando cualquier propuesta relacionada con tu trabajo y no te dejes deslumbrar. Tendrás que atender ciertos compromisos sociales, que te ayudarán a ver algunas cosas con más claridad. Clima afectivo sin problemas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sentirás un impulso irresistible de renovación. Sé precavido y procura no dar pasos en falso. Un lazo afectivo que ya existe se fortalecerá. La noche te brindará buenos momentos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Necesitarás una gran dosis de concentración para resolver los asuntos que llevas entre manos. Es muy posible que recibas una felicitación en tu trabajo. Aclara tu situación sentimental, pues hay algo que no funciona.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el trabajo te conviene tomar la iniciativa y no dejarte llevar por los acontecimientos. Se prevé una intensa vida social, en la que deberás evitar excesos. Dedica más tiempo a tus hijos, si los tienes, o a las personas que te rodean.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La nota más destacada del día será la tranquilidad, tanto en el aspecto profesional como en el personal. Quizás te sientas tentado de redecorar tu casa. Buena armonía en todos los campos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No lleves a conclusión nada importante sin consultar con tu pareja, ya que te irá mejor si las decisiones son conjuntas y, además, te ahorrarás muchos problemas. No te adelantes a los acontecimientos y te sorprenderás de lo favorables que resultan. Procura ser más moderado en tus gastos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tus esfuerzos profesionales se verán recompensados, afectando de forma positiva a tus ingresos. Procura ser discreto en tu entorno laboral si quieres evitar envidias. Excelentes relaciones en el ámbito familiar y sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acaso no veas con claridad la decisión a tomar en un tema profesional. No te dejes llevar por la fantasía y sé objetivo a la hora de analizar la situación. No hay motivos para preocuparte, ya que tus perspectivas son buenas en todos los sentidos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Debes poner toda la carne en el asador si quieres resolver esos asuntos que tienes pendientes. Da prioridad en estos momentos a los proyectos profesionales, que requieren mucha atención. Disfruta de tu hogar por la noche y descansa cuanto puedas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitarás mucho empuje para llevar a cabo tu trabajo, que hoy se verá muy incrementado. Vas a reanudar viejas amistades. Procura no embarcarte en aventuras poco confesables. Recapacita antes de dar un paso en falso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Quizás debas revisar tus planes profesionales y dar un nuevo giro a tus asuntos. Habrá sustanciosos beneficios a corto plazo. No dejes que te invada la depresión. Procura comunicarte con amigos y personas de tu intimidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Podrás llevar a cabo tu trabajo con desahogo y sin problemas. Es posible que pienses en practicar algún nuevo deporte. Tus amigos te van a proporcionar muy gratos momentos. Todo cuanto te rodea respira paz.