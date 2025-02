Horóscopo diario, 3 de febrero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 3 de febrero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque el trabajo marcha de forma inmejorable, no te duermas en los laureles, ya que necesita mucha dedicación por tu parte. En el terreno afectivo, el cariño se pondrá de manifiesto. Trata de ser más conservador con tu dinero.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procura desprenderte de tu timidez, ya que necesitarás mucha firmeza para salvar los obstáculos que alguien te pondrá en tu desempeño laboral. Si sacas a relucir tu mal humor, enfriarás las relaciones amistosas y familiares.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día favorable para los temas económicos, no para los asuntos profesionales, que tenderán a complicarse. Relaciones amistosas gratas, pero no así las sentimentales, que necesitan un cambio de actitud por tu parte si no quieres que empeoren.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Conseguirás buenos logros profesionales, pero en lo económico tardarás aún en recibir un dinero que esperas. Tu sensibilidad estará muy acentuada, lo que puede llevarte a erróneas interpretaciones en los terrenos amistoso y sentimental.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El desempeño de tu labor seguirá el curso previsto y con tendencia ascendente. Tu impulsividad puede jugarte una mala pasada en el terreno afectivo. También sería conveniente que cuidaras más de tu salud.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesitarás mucho tacto para discutir temas profesionales importantes. Habrá que hacer frente a gastos imprevistos en tu hogar, pero hoy será difícil que las contrariedades apaguen tu buen humor. La velada te brindará momentos muy agradables.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Dar demasiadas vueltas a tus asuntos profesionales solo te llevará a retrasarlos. Si vas de compras, cerciórate bien de lo que adquieres. Por la noche, deberás vencer tu tendencia a aislarte de los demás.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En un tema profesional te conviene dar largas y no claudicar antes de tiempo, ya que este juega a tu favor. Un amigo te pedirá más de lo que puedes dar. La noche se presenta con buenos auspicios.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si no pierdes el tiempo en tu trabajo, te quedarán horas libres para hacer lo que te guste. En el plano afectivo, no pretendas que la razón esté solo de tu parte y trata de comprender los puntos de vista de los demás.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tu trabajo resultará extremadamente gratificante, pero no afectará, al menos por ahora, a tus ingresos. Habrá de todo un poco en tus relaciones afectivas. Si idealizas demasiado a tu pareja, podrías llevarte una decepción.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No quieras correr demasiado en un asunto profesional, pues resultará más conveniente ir despacio, pero seguro. Frialdad en tus relaciones amistosas y poca comunicación en la familiar. No eches la culpa a los demás y sé honesto contigo mismo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada laboral muy intensa, en la que verás ampliarse tus perspectivas a un ritmo que te costará seguir. Tu excesiva generosidad puede llevarte a hacer algún regalo improcedente. Por la noche, podrás descansar en un grato clima familiar.