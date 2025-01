Horóscopo diario, 28 de enero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 28 de enero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Disfrutarás de gran capacidad de persuasión, por lo que será fácil que los demás lleguen a compartir tus ideas profesionales. En el terreno afectivo habrá buen entendimiento, procura impulsar tu relación sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tu proyecto profesional prospera, pero tendrás que echar toda la carne al asador. Se te abrirán muchas puertas que contribuirán a aumentar el bienestar de tu familia. Un amigo solicitará tu opinión y también es posible que te haga sugerencias muy positivas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

El trabajo marcha sobre ruedas, pero deberías intentar relajarte dedicando algún tiempo a tu afición favorita. Por la noche tendrás compromisos sociales que resultarán divertidos. No hagas excesos con la bebida.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizás tengas algún roce con un socio o compañero de trabajo. Aunque te tiente dejarlo pasar por alto, será preferible que pongas las cosas en su sitio. Por la noche disfrutarás de momentos muy gratos en compañía de amigos muy íntimos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Te sentirás satisfecho con tu trabajo. En el terreno amistoso aclara sin dilación ese malentendido que ha surgido. Una conversación franca y sincera allanará mucho el camino. La noche te brindará una diversión muy especial.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No dejes que la duda te impida seguir adelante con tu idea. Es posible que recibas ayuda económica de un familiar y, si no, pide un crédito si es necesario, pero no renuncies. Por la noche disfrutarás de una apacible vida familiar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No desorbites un pequeño contratiempo que puede surgir en tu trabajo. Si lo analizas fríamente verás que no vale la pena disgustarte. Céntrate en lo que realmente tiene importancia y no desaproveches tiempo y energías. Es posible que recibas buenas noticias de un amigo que vive lejos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy tu carisma personal puede ayudarte a conseguir lo que deseas. Buen momento para exponer tus puntos de vista y tus ideas, que serán bien acogidas y acaso te hagan progresar profesionalmente. Paz y armonía en el seno familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso tengas que asumir nuevas responsabilidades en tu trabajo, pero contarás con la ayuda necesaria. Tómate las cosas con calma y trata también de verles el lado bueno. Si no controlas tus nervios, pueden saltar chispas en el seno familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tu inquietud te llevará a explorar otros campos, que te ofrecerán nuevas responsabilidades profesionales. En el terreno amistoso persistirá el resentimiento. Tus relaciones sentimentales pasan por un buen momento, en el que se acentuará la comprensión.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tu elocuencia y claridad de juicio influirán en los demás. Quizás sea el momento de solicitar esa ayuda que precisas. No te impacientes porque estás a punto de conseguir lo que tanto ambicionas.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es un buen momento para comprar y vender. No dejes pasar la ocasión porque puedes llegar tarde. Te sentirás inclinado a recapacitar y cambiar de actitud con respecto a una persona que es muy importante en tu vida.