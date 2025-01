Horóscopo diario, 21 de enero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 21 de enero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La nota más destacada del día será la económica. Tendrás buenos ingresos a través de tu trabajo, pero deberás frenar tu tendencia al despilfarro. La noche presenta acusados tintes románticos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Es posible que tu rendimiento en el trabajo deje hoy mucho que desear. Trata de no dispersar tus energías y de aprovechar mejor tu tiempo. Día excelente para tomar la iniciativa y reunirte con amigos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el plano profesional quizás tu minuciosidad evite algo que a la larga podría ser fuente de problemas. Existe riesgo de que surja un malentendido con un familiar, que deberás aclarar sin dilación. Dedica atención preferente a tu vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu alto grado de creatividad te permitirá explorar nuevas posibilidades profesionales. Día propicio para pasarlo bien si reprimes tus inclinaciones un tanto extravagantes. Puedes divertirte sin hacer derroches innecesarios.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No seas impulsivo a la hora de salir al paso de algún problema en el trabajo y medita antes de actuar si quieres evitarte problemas a posteriori. En el amor evita la susceptibilidad y sé sensible a las necesidades emocionales de tu pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Las reuniones de negocios te llevarán más tiempo del previsto. Aunque no llegues a nada concreto, no te desanimes, porque no será tiempo empleado en balde. Es posible que dejes de lado algunos arreglos caseros y dediques ese tiempo a relajarte y descansar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu iniciativa será una buena aliada, que te permitirá hacer grandes progresos profesionales. Es probable que te surja la oportunidad de comprar algo que andas buscando hace tiempo. Alguien tratará de interponerse entre tú y tu pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día excelente para negociar nuevos contratos o para llegar a acuerdos importantes. En el aspecto personal tú y tu pareja harán planes para llevar a cabo algo muy especial. Dedica la noche a recuperar energías.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu ímpetu te ayudará a conseguir buenos logros en tu trabajo. Muéstrate considerado con los sentimientos de un familiar. Sentirás grandes deseos de divertirte y es posible que gastes de forma desproporcionada.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Buen clima laboral y entusiasmo en el desempeño de tu función. Acaso te inviten a visitar un lugar lejano. Trata de no mezclar negocios y amistad. Procura no hacer excesos en la comida, sobre todo con la sal.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día muy ajetreado en lo profesional. Una carta será portadora de buenas noticias. Ambiente familiar algo revuelto debido al comportamiento de un niño. Vigila tu tensión.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy posible que te hagan una propuesta de negocios, que deberás analizar con mucho cuidado. Te encargarás de la organización de una reunión con viejos amigos. Por la noche procura no hablar demasiado.