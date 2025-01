Horóscopo diario, 16 de enero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 16 de enero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tus ansias por impresionar a alguien podrían llevarte a la exageración. Es posible que surja una discusión con un buen amigo. No trates de imponerle tu opinión. Por la noche disfrutarás en familia de actividades tranquilas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trata de eludir cualquier tipo de compromiso en materia laboral si no estás realmente seguro. Extrema precauciones, ya que hay riesgo de algún pequeño accidente. No lo pienses tanto y date ese pequeño capricho. Si esperas demasiado, pasará la ocasión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Exprésate con claridad o puede surgir un malentendido con un socio o compañero. No hagas compras apresuradas porque podrías equivocarte. Compartir la velada con otra pareja amiga resultará una excelente idea.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Deberás ser muy cuidadoso con los documentos de trabajo porque existe riesgo de que alguno se extravíe. Tu mente ágil y despierta facilitará tu labor y te ayudará a conseguir grandes avances. Por la noche procura mostrarte sensible a las necesidades de un familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No te precipites sacando conclusiones en materia laboral y analiza bien todos los hechos. También deberás ser cauto en tus comentarios. Por la noche tendrás ocasión de pasarlo en grande, pero gastarás más de lo previsto.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procura no ser displicente con tus compañeros de trabajo puesto que esa actitud podría perjudicarte. Es posible que en tu casa haya alguna diferencia de criterio ante la postura adoptada por un familiar. Acepta las sugerencias de tu pareja, que hoy se mostrará más objetiva que tú.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tus perspectivas profesionales se ensanchan, con posibilidad muy acusada de que aumenten tus ingresos. Pero no te alegres demasiado y trata de no tirar la casa por la ventana. En tu vida sentimental ten presente que tu pareja necesitará hoy mucho tacto y consideración.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Te será difícil concentrarte en el trabajo y es muy posible que lo abandones antes de tiempo. Sentirás deseos de divertirte y con seguridad gastarás más de la cuenta. Tu pareja puede ayudarte a mostrarte más equilibrado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procura no ser tan anárquico en tu trabajo y trata de autodisciplinarte, controlando pequeños detalles que luego se revelarán esenciales. Es posible que asistas a una reunión donde alguien mostrará un especial interés en comunicarse contigo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En cuestiones económicas se prevé un cambio positivo. Trata de no mezclar negocios y diversión, ya que hoy no conjugarán bien. No rechaces una invitación que te dará ocasión de conocer a alguien que te será muy útil en breve plazo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acaso recabes la opinión de un asesor en materia profesional y es muy posible que no la tomes en cuenta, ya que no coincidirá con la tuya. Vida social muy intensa, pero deberás controlar tus gastos si no quieres desequilibrar tu presupuesto.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Quizás surja un problema en el trabajo que puede llevarte de cabeza gran parte del día. Procura aprovechar tu tiempo y no trates de buscar explicaciones que no encontrarías. Posibilidad muy acentuada de un viaje de recreo imprevisto.