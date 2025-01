Horóscopo diario, 9 de enero de 2025: la predicción de mañana

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 9 de enero de 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No permitas que amigos o familiares te roben el tiempo que necesitas para llevar a cabo tu trabajo. Al caer la noche te sentirás satisfecho con la labor realizada y es posible que planees algo especial con tu familia para el fin de semana.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tu mente estará ocupada en nuevos proyectos y te resultará difícil prestar atención a tu cometido. También tendrás dificultades para comunicarte con los demás. Cenar en la intimidad con tu pareja será lo mejor para cerrar el día

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás no te resulte fácil decidirte por una determinada inversión. Las opciones serán muy contradictorias y algunas con poca base aparente. Si vas de compras acaso adquieras, por ahorrar, algo que no vale la pena.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Es posible que haya algunas demoras en tus ingresos profesionales. Sé considerado con tus subordinados y no descargues en ellos tu contrariedad. Asistirás a una reunión muy peculiar, donde tendrás ocasión de conocer nuevos puntos de vista que convendría analizar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La mayor parte de la jornada laboral la emplearás en estudiar tácticas, pero será tiempo perdido ya que no las pondrás en práctica. Después tendrás que hacer horas extra para recuperarlo. La velada será totalmente familiar, porque únicamente te apetecerá descansar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El trabajo te proporcionará hoy más de una alegría. Habrá un cambio de actitud favorable en tus familiares. A última hora tendrás ocasión de mezclar con éxito negocios y diversión. Sé comedido con la bebida.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El trabajo discurrirá lento y sin sobresaltos. Trata de diferenciar lo sincero de lo falso. En tus relaciones laborales, como en las personales, el mal humor puede representar un problema para ti.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un problema en tu trabajo te tendrá totalmente anclado, pero conseguirás superarlo. Trata de comunicarte al máximo con tus familiares, que pueden aportar buenas ideas. Procura relajarte por la noche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un colaborador se mostrará lento y poco dispuesto a ayudarte. Trata de averiguar, indirectamente, los motivos de su actitud. Tu tendencia a gastar puede conducirte a hacer compras inútiles. Las reuniones con amigos serán cordiales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrás malas noticias de un cliente que acaso afecten tu economía. Trata de recuperar lo que puedas. El día es propicio a los rumores y los comentarios de mal gusto. Obra según tu criterio.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una persona, un tanto original, te solicitará empleo. No seas escéptico y dale una oportunidad. No te preocupes por esos compromisos sociales que debes atender. Harás un excelente papel y, además, te divertirás.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El trabajo será intenso, pero sin problemas. No será buen día para mezclar negocios y amistad. Trata de no perder el tiempo con personas superficiales y no te creas todo lo que te digan. Hay alguien que no es sincero.