Horóscopo diario, 22 de diciembre de 2024: la predicción de hoy

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy domingo, 22 de diciembre de 2024, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy darás un gran avance en tu trabajo. Aunque con altibajos, predominará el sentirte lleno de energía y de interés por todo lo que te rodea. Dedica la velada a la lectura y al descanso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tu trabajo resultará hoy más gratificante que tu vida social. Acaso debas cambiar tus planes con respecto a un corto viaje que pensabas realizar. Tu vida sentimental te deparará inolvidables momentos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Estás a punto de que surja una buena oportunidad profesional. No firmes ningún documento sin haberlo estudiado previamente. Asistirás esta noche a una reunión muy agradable, donde te divertirás de veras.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No saques a relucir tu ego por cosas sin importancia. Ciertas presiones familiares te obligarán a cambiar de actitud ante tus jefes. Expón tu punto de vista con firmeza, pero sin extralimitarte. Relaciones afectivas dentro de la normalidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No recibirás la ayuda que te prometieron. Trata de no desmoralizarte, ya que en realidad no la vas a necesitar. Ten más tacto con tu pareja. Hoy será un día inolvidable para quienes tengan niños. La velada será rica en buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Tú y las personas que te rodean tendrán notables diferencias en su forma de pensar. Cuidado con una proposición relativa a negocios inmobiliarios. No es día apropiado para tomar decisiones importantes. En el amor habrá entendimiento y mucho que compartir.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En lo profesional no te detengas en la superficie y llega al fondo de los problemas. Acaso te sientas inquieto y con ganas de experimentar nuevas sensaciones, pero te conviene más la intimidad del hogar. Relaciones familiares apacibles.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Necesitarás aclarar tu situación en el terreno profesional. Quizás debas cambiar tus planes para esta noche, pero lo pasarás bien. Un problema familiar va mejorando. Te sentirás feliz y satisfecho en el plano sentimental.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trata de controlar esa propensión tuya a inversiones arriesgadas. Aunque son previsibles mejoras económicas, podrías comprometerte en algo que será difícil afrontar. Estudia fríamente tus posibilidades y obra en consecuencia. Tu relación sentimental no estará en su mejor momento.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sé minucioso en tu trabajo y analiza en profundidad sus posibles repercusiones. Recibirás noticias de un familiar o amigo anunciándote una próxima visita. Habrá buena comunicación y entendimiento en tu vida sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy dispondrás de la claridad de juicio necesaria para enfocar con acierto tus problemas profesionales. No permitas que tus compromisos sociales interfieran en tu vida familiar. Algo inesperado te dará ocasión de descubrir una nueva afición.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Superarás cualquier obstáculo que salga al paso en tu trayectoria profesional. Pareces seguro de lo que deseas y estás dispuesto a ir derecho hacia tu meta. Comparte tus ambiciones con tu pareja.