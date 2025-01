'Twisted Love' salta a la pantalla: la novela de Ana Huang tendrá una adaptación en Netflix

Buenas noticias para las lectoras de Ana Huang. Netflix ha adquirido los derechos para adaptar su primera novela de la serie 'Twisted' para una serie en la plataforma al puro estilo 'Bridgerton', según ha avanzado el medio estadounidense Variety y ha anunciado la propia autora en sus redes sociales. "Hace tiempo que me muero de ganas de compartir esto con vosotros, y espero que estéis tan emocionados como yo porque no puedo esperar a ver al universo 'Twisted' cobrar vida. Esto no podría haber pasado sin vosotros, mis increíbles lectores, y estoy tan emocionada de llevaros conmigo en este nuevo viaje", ha revelado Huang en Facebook.

La popular saga, que pasó 60 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times y ya cuenta con derechos de traducción en 34 países, trata gran parte de los clichés como el amor imposible o el 'enemies to lovers' (de enemigos a amantes), entre otros.

En el caso de 'Twisted Love', narra la relación de Ava Chen y el mejor amigo de su hermano, Alex Volkov, un romance prohibido con un tira y afloja frenético. En la ausencia de su mejor amigo, Volkov se verá obligado a hacer de niñero de Ava, y pese a que él siemrpe se ha mantenido frío con la joven poco poco irá cogiendo confianza hasta compartir uno de sus secretos.

La adaptación promete una serie apasionante para adultos, según nos avanza la sinopsis del proyecto de Netflix, que seguirá las vidas de cuatro mejores amigas y sus inquitantes amores "plagados de oscuros secretos de su pasado, mientras superan los obstáculos que los mantienen separados para enamorarse". Y, aunque ya hay varios rumores sobre el posible reparto de la serie, aún no hay ningún actor o actriz confirmados para la adaptación.

Popular en booktok

'Twisted' es una de las sagas más populares entre la comunidad centrada en el lector booktok en la red social de TikTok. Las visitas de los 'hashtags' "twistedseries" superan los dos millones y los de "anahuang" los mil millones de visitas. El universo cuenta con 'Twisted Love', 'Twisted Games', 'Twisted Hate' y 'Twisted Lies', centradas en las vidas de las amigas Ava, Bridget, Jules y Stella.

Huang se ha consolidado como reina del romance erótico 'young adult' con la publicación de otras novelas del mismo género como la serie de 'dark romance' 'Pecados' o el próximo lanzamiento a finales de este mes 'The striker', un romance deportivo.