'Messi y los Gigantes': Disney+ lanzará una serie animada inspirada en el astro argentino

Disney+ anunció el lanzamiento de 'Messi and the Giants' ('Messi y los Gigantes'), una serie animada de ciencia ficción inspirada en el futbolista argentino Lionel Messi, que aún no tiene fecha de estreno.

La serie, producida junto a Sony, se estrenará de forma exclusiva en Disney+ en América Latina, según anunció la empresa en un comunicado.

Cada episodio durará 22 minutos y buscará transmitir a un público infantil mensajes sobre crecimiento personal, no inspirados en la carrera del actual futbolista del Inter Miami sino en aventuras ficticias.

El protagonista será Leo, un niño de 12 años que es transportado desde Argentina a un planeta alternativo llamado Iko, que deberá salvar enfrentándose a unos gigantes.

"Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro", señaló Messi en el anuncio del lanzamiento.

Además, agregó: "Estoy deseando compartir esta serie con niños y niñas de todo el mundo, y espero inspirarlos y motivarlos a lograr sus propios sueños. Desde niño, siempre me gustaron las series animadas, y estoy ansioso por ver esta serie con mis propios hijos".

Por su parte, Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, se mostró orgulloso de haber trabajado con Messi en la producción de la serie y consideró que "los temas que trata la serie, de familia, amistad y trabajo en equipo, resonarán no solo entre los aficionados al fútbol, sino entre todos los que les guste disfrutar de una gran historia".

La animación está a cargo de Atlantis Animation, una empresa con sede en las Islas Canarias, mientras que el productor ejecutivo será Guy Toubes y el director Dan Creteur.