Los padres temen que las emociones de sus hijos se diagnostiquen como problemas mentales, según un estudio inglés

"El otro día se estaba cepillando los dientes y dijo que se sentía ansioso. Y yo pensé: “Tienes seis años. Ni siquiera deberías saber qué es la ansiedad”. Le di un abrazo y se quedó bien. Tengo la sensación de que ahora se está exagerando, hasta el punto de que los niños creen que tienen algún problema desde muy pequeños". Este es el testimonio de una madre de dos menores, recogido en el estudio inglés Parent Voice Project y que constata la preocupación de los padres por la tendencia a medicalizar y diagnosticar situaciones emocionales de sus hijos menores.

Este análisis anual responde al interés de esta organización por cómo los padres viven el sistema educativo en Inglaterra y se basa en encuestas a más de 6 mil padres de niños en edad escolar, y en grupos de discusión para elaborar sus conclusiones. Una de las cuestiones que más apareció entre los progenitores fue "un cierto grado de escepticismo sobre hasta qué punto se ha medicalizado la salud mental de los niños".

"Son todos unos blandengues"

El padre de un niño de siete años opina que "ahora todo el mundo utiliza [la ansiedad] como una especie de muleta. Yo soy un poco de la vieja escuela, pero cuando éramos pequeños era: “Venga, tira para adelante”, y había que sobreponerse y esforzarse. Ahora es: “Oh, ¿estás bien?”. Son todos unos blandengues, pero somos nosotros quienes los estamos haciendo así". La madre de un niño de 14 años considera que "hoy en día, en lugar de permitir que tu hijo simplemente se sienta triste o se altere un poco por algo —eso es un sentimiento normal, no tiene por qué ser ansiedad, es normal—, creo que eso se les está quitando ahora a los niños...".

Peor salud mental

En cuanto a la salud mental de sus hijos, el 26% de los padres consultados consideran que ha mejorado -la cifra era del 20% el año pasado- frente a un 45% que cree que ha empeorado -en 2025, esta cifra era del 49%. "Los padres -según esta investigación- se muestran ligeramente más positivos respecto al apoyo en materia de salud mental disponible en los colegios" pero muestran su inquietud por las etiquetas como la de ansiedad "que estarían reduciendo su capacidad de desarrollar resiliencia".

Los padres consideran que la salud mental de los menores es peor en la actualidad que cuando ellos eran niños, y relacionan este empeoramiento con el uso de los smartphones y las redes sociales.

Más apoyo en los colegios

Esto es así mientras, según indica esta investigación, "se sigue ampliando el apoyo en materia de salud mental en los colegios. En su programa electoral, el Partido Laborista se comprometió a garantizar que todos los colegios e institutos tengan acceso a equipos de apoyo a la salud mental para 2029, y anunció en junio de 2026 que este año 800.000 alumnos más pueden acceder a estos equipos de apoyo en sus centros educativos que el año pasado".

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En los grupos de discusión de Parent Voice Project, muchos padres también relataron la existencia de apoyos en materia de salud mental en la escuela y "pusieron como ejemplos intervenciones específicas, así como salas tranquilas y sesiones de participación y apoyo para los padres".