Los psicólogos coinciden: estas son las señales de que alguien es emocionalmente inmaduro

Cumplir años no implica necesariamente haber adquirido las herramientas necesarias para gestionar las emociones. La forma en la que una persona afronta los problemas, responde ante las críticas o se relaciona con quienes la rodean también puede ofrecer pistas sobre su madurez emocional.

Esto no constituye por sí misma un diagnóstico psicológico, pero sí se manifiesta a través de determinados patrones de comportamiento que pueden terminar generando conflictos en las relaciones de pareja, las amistades, la familia o incluso en el entorno laboral.

"Se enfada por cualquier cosa"

Una de las primeras señales aparece en la manera de reaccionar ante aquello que genera frustración: las personas emocionalmente inmaduras pueden responder de forma desproporcionada cuando algo no sale como esperan o actitudes que dificultan la resolución del conflicto. Así lo explica la psicóloga Lara Ferreiro a través de Instagram: "Reacciona de forma desproporcionada; explota, hace dramas, se enfada por cualquier cosa o utiliza el silencio como castigo en lugar de hablar".

Esta dificultad para gestionar las emociones suele ir acompañada de problemas para asumir la responsabilidad de los propios actos: cuando aparece un conflicto, en lugar de reconocer la parte que corresponde a cada uno, la persona suele buscar una explicación externa o señalar directamente a otra persona como responsable. "Todo es culpa de los demás. Cuando hay un conflicto, siempre encuentra una excusa o un culpable, pero le cuesta decir 'Me equivoqué’", apunta Ferreiro.

Otra de las señales aparece precisamente cuando surge un problema. En lugar de afrontarlo, la persona "desaparece, cambia de tema, se pone a la defensiva o hace como si no hubiera pasado nada en lugar de afrontarlo", una estrategia que puede proporcionar alivio a corto plazo, pero que deja sin resolver aquello que originó el conflicto.

La discrepancia como derrota

La capacidad para escuchar y aceptar que otras personas pueden tener una opinión diferente también forma parte de la madurez emocional. No estar de acuerdo no debería convertirse necesariamente en una lucha por tener razón, pero algunas personas interpretan cualquier discrepancia como una derrota. Confunden "reconocer un punto de vista diferente con 'perder'", expone la psicóloga. A lo que añade: "Cuesta escuchar, negociar o aceptar que puede haberse equivocado".

La dificultad para aceptar las críticas también está estrechamente relacionada con este comportamiento. Según la plataforma 'Mundo psicólogos', una persona emocionalmente madura puede escuchar una opinión negativa sobre su conducta sin interpretar automáticamente que está siendo atacada, algo que no significa aceptar cualquier crítica, sino tener la capacidad de valorar si existe alguna cosa que aprender de ella antes de responder.

Conductas egocéntricas e impulsivas

También puede aparecer una necesidad constante de atención y reconocimiento, querer sentirse escuchado o valorado es una necesidad humana normal, pero se convierte en un problema cuando la persona necesita ocupar continuamente el centro de la conversación o reacciona mal cuando no recibe la atención que espera. En las relaciones personales, además, puede existir una dificultad para comprender que los vínculos deben ser equilibrados. La persona puede priorizar sistemáticamente sus deseos y necesidades y tener problemas para ponerse en el lugar del otro.

Por otro lado, suele manifestar su frustración mediante conductas hostiles o indirectamente agresivas: los comentarios hirientes, el sarcasmo, la intimidación o la difusión de rumores pueden aparecer como una forma de responder cuando las cosas no salen como se esperaba. No se trata de una reacción puntual, sino de un patrón impulsivo que, cuando se repite, puede terminar deteriorando las relaciones.