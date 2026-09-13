Nerea Riveiro, pedagoga: "Repetirles a los niños constantemente que “ya son mayores” les pone en su mochila una responsabilidad que aún no les pertenece"

"Qué mayor te haces ya", "ahora te va a tocar hacer deberes, como los mayores" o "este año te toca hacer cosas del cole". Son frases que los padres suelen decir a sus hijos cuando están dando el paso a la educación primaria. Frases con la intención de animarlos que, sin embargo, la pedagoga Nerea Riveiro advierte de que lejos de ayudar pueden añadir presión en un momento lleno de cambios.

"A veces, por ayudar, les mandamos mensajes cargados de responsabilidad", explica la especialista en una publicación en Instagram donde reflexiona sobre cómo acompañar esta transición sin convertirla en una advertencia sobre las obligaciones que están por llegar. Cambiar de profesor, de compañeros o enfrentarse a la incertidumbre de una nueva etapa ya supone un reto, señala.

No insistir en que "ya son mayores"

La primera propuesta de la pedagoga es dejar de subrayar constantemente que los pequeños se han hecho mayores. Eso no significa evitar las conversaciones sobre el paso a primaria, pues Riveiro considera importante hablar del cambio y anticiparlo, pero sin añadir más presión.

"Repetirles a los niños constantemente que 'ya son mayores' les pone en su mochila una responsabilidad que aún no les pertenece", sostiene. A su juicio, necesitan descubrir poco a poco qué significa cada etapa, adaptarse y vivirla desde dentro.

Riveiro tampoco utilizaría los deberes como aviso de lo que les espera. "No le diría 'vas a tener deberes, eh'", explica. "La palabra deberes ya implícitamente es negativa y tampoco es algo que haya que saber antes de empezar. Lo ideal es que se vayan adaptando poco a poco a lo que vayan diciendo los profes".

Para Riveiro, presentar el cambio a través de las obligaciones puede dar una connotación negativa al colegio. "Lo que antes era ir a divertirse y jugar ahora es ir a aburrirse y estudiar", añade.

Contar cuentos a los hijos

Algo que sí recomienda la pedagoga es seguir leyéndoles cuentos a los hijos. "Porque sí, en primaria debemos leer cuentos", reivindica. Según explica, siguen siendo un recurso valioso para ayudarles con los cambios, "ya que precisamente en ellos experimentan muchas emociones diferentes".

Otra de sus recomendaciones es hacer que los niños participen en las tareas antes de comenzar el curso. Escoger los materiales, la ropa, el calzado o la mochila y colaborar en la planificación de los almuerzos son algunos de los ejemplos que menciona.

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"Dotarlos de responsabilidades les hace más seguros de sí mismos y más autónomos", afirma.