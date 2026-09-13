Carl Cederström y André Spicer: "Cuanto más tratamos de disfrutar, más difícil se vuelve"

El bienestar "se ha convertido casi en una exigencia moral... con la que nos bombardean constante e incansablemente", con lo que "ser una buena persona significa convertir la vida en un ejercicio de optimización del bienestar". Así lo denuncian dos destacados pensadores y académicos del ámbito de las organizaciones y del comportamiento: Carl Cederström y André Spicer, en un estimulante ensayo que lleva el título de 'El síndrome del bienestar'.

Los autores denuncian que el bienestar se ha convertido en una "ideología" que demoniza, por ejemplo, a quien no cuida su cuerpo. "Cuando la salud se convierte en una ideología, la incapacidad para atenerse a ella se vuelve un estigma". Los autores enmarcan esta presión y estas críticas en el objetivo del mercado para generar más productividad.

Lo que hace dignas de serlo a las cosas más importantes de la vida son el fracaso y el dolor inevitables que comportan Carl Cederstrôm y André Spicer — Autores de 'El síndrome del bienestar'

El ensayo llama la atención sobre la tendencia a considerar un defecto cuestiones como la infelicidad, la instatisfacción o la negatividad. El "síndrome" descrito en el texto lleva incorporados síntomas como la ansiedad, la culpabilidad o el remordimiento, porque toda esta tendencia se basa en que el individuo es alguien con fuerza de voluntad que no deja de esforzarse. Por ello, se considera que encontrar trabajo "es cuestión de determinación".

Lo que desarrollan los autores es una idea lógica: el mandato del bienestar genera ansiedad porque es algo que se convierte en imprescindible para vivir y, por tanto, se convierte en una obsesión constante, la de ir buscando siempre vías para mejorar. Y mejorar en cuestiones como la alimentación, el culto al cuerpo o las técnicas de autoayuda.

La consecuencia de todo ello, alertan, es crear a "nihilistas pasivos", ciudadanos preocupados de ellos mismos, de su yo interior y sus placeres en lugar de actuar sobre el mundo para tratar de cambiarlos. Es una manera de "replegarse", avisan, para lograr un sucedáneo de la verdad universal.

La moral es tu cuerpo

Este síndrome incluye elementos políticos, según los autores. O, mejor dicho, elementos de despolitización de los ciudadanos: "La felicidad y la salud -explican- se convierten en el criterio básico para lo que pasa por ser una vida moral. Aquí lo moral no tiene que ver solo con nuestra relación con los demás; se ocupa de la relación con uno mismo y, en especial, con su propio cuerpo".

A nivel empresarial, este síndrome implica mantenerse siempre disponible para las empresas en las que trabajan. Y esto implica también someterse a entrenamiento físico, mejorar la dieta o dejar de fumar. Se difumina la diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Y quien no cumple con estas pautas, como la dieta, sin duda puede sentirse culpable o avergonzado. "El mandato de llevar una vida sana suele venir acompañado -advierten- de un mensaje subliminal menos sutil: si o te condenas a una dieta, ni vigilas con atención tu peso o tratas de retornar a una especie de estado originario anterior, entonces eres una persona moralmente contaminada".

La dictadura de lo positivo

Los ensayistas relatan como "el pensamiento positivo" vinculan la felicidad al éxito. Y con una paradoja: "se nos pide que demos rienda suelta a nuestra fuerza de volutnad (...) pero se nos dice (...) que no todo el mundo, ni cualquiera, puede llegar a ser auténticamente feliz. Requiere que modifiquemos la totalidad de nuestra persona, que dejemos de comer chocolate y de masturbarnos".

Demasiada felicidad

Tras repasar el papel de la autoayuda y el mindfulness, y de las relaciones laborales, los autores relatan cómo la actual sociedad no solo no se basa en prohibir sino en ordenarnos expresar nuestros deseos. Y conseguir una felicidad que llegue de inmediato. "Ahora podemos y debemos ser felices las veinticuatro horas, todos los días". Lo cual acaba generando lo contrario. Monotonía, agotamiento y un sentimiento de "hedonia depresiva". "Cuanto más tratamos de disfrutar, más difícil se vuelve. Cuanto más intentamos maximizar el bienestar, más sufrimos", alertan. Y esto lleva a la pregunta clave: ¿Qué entendemos por gozar?

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Aceptar la impotencia

Los autores proponen no individualizar la felicidad, porque el "bienestar no siempre es cosa nuestra", por lo que apuestan por "olvidarnos del cuerpo un rato, dejar de perseguir la felicidad" y reconocer que "aceptar la impotencia nos permite ver que siempre nos quedaremos cortos. Lo que hace dignas de serlo a las cosas más importantes de la vida son el fracaso y el dolor inevitables que comportan". Y "a menudo, la belleza está empapada de dolor".