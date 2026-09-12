Bellvitge detecta las tres claves para hallar riesgo de suicidio en personas con TOC

A veces es bueno aquello que en inglés se resume como "back to basics" y que no es otra cosa que volver a lo esencial, a lo fundamental. Un estudio del Hospital de Bellvitge-IDIBELL y la Universitat de Santiago de Compostela ha analizado casi 200 casos de personas que llevan años sufriendo un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), para buscar qué factores generan más riesgo de suicidio entre estos pacientes. Y llama la atención que ninguno de los tres principales motivos de alerta tiene que ver con la gravedad de los propios síntomas, las obsesiones y las acciones compulsivas propias de este trastorno.

En realidad, tras una exhaustiva comparación de casos mediante indicadores matemáticos sobre 199 pacientes -algunos de los cuales llevan más de 18 años conviviendo con el trastorno-, se concluye que lo que debe tenerse más en cuenta está al alcance de cualquier médico que atienda a estos pacientes, está en la historia clínica. Son tres cuestiones: la existencia de antecedentes familiares de suicidio o de intento de suicidio, la presencia de trastornos del estado de ánimo en el paciente con TOC y el consumo de sustancias.

Los suicidios en pacientes con TOC no son tan infrecuentes, es importante evaluar el riesgo real Cinto Sagalàs — Psiquiatra de la unidad TOC del servicio de Psiquiatría de Bellvitge e investigador

"En psiquiatría, todavía no tenemos ningún biomarcador, la base es la entrevista clínica -describe en declaraciones a EL PERIÓDICO el psiquiatra Cinto Sagalàs, psiquiatra de la unidad TOC del servicio de Psiquiatría de Bellvitge e integrante del grupo de investigación de Psiquiatría y Salud Mental del IDIBELL (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge)-, y con tres variables sencillas y fáciles de recoger se puede hacer un seguimiento más estrecho del paciente y tener en cuenta estos factores de riesgo".

Se da el caso de que la percepción general de la sociedad es que el TOC -además de ser objeto de burla y banalización- no genera riesgo suicida. En cambio, profesionales como Sagalàs recuerdan que se trata de una enfermedad en la que las ideas o intentos de suicidio "no son tan infrecuentes y, desgraciadamente, hemos conocido casos que han acabado con suicidios consumados, por lo que es importante evaluar el riesgo real". No en vano, un estudio europeo de 2017 concluye que las personas que sufren TOC tienen diez veces más posibilidades de morir por suicidio que la población general.

El suicidio, más allá de tres indicadores

Lo que este investigador también subraya, más allá de su estudio, es que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre los factores que pueden contribuir a las ideas suicidas y la ejecución de estas ideas siempre y en todos los casos. "No es que el modelo te dé un riesgo individual, ni que si el paciente responde a los tres criterios tenga que morir por suicidio, lo que indica es que las tres variables se relacionan con tener más ideación autolítica, alguna tentativa o desgraciadamente un suicidio consumado".

"El suicidio -añade- es una conducta muy compleja que depende de muchos factores; entre otros, de la situación socioeconómica del paciente; existe, evidentemente, sufrimiento emocional, pero el fenómeno depende de muchas situaciones; no tener casa también es un factor de riesgo".

Una de las más incapacitantes

Sagalàs recuerda que el TOC es una de las diez enfermedades más incapacitantes que existen, según la OMS. "Desde nuestra unidad agradecemos cualquier interés en esta enfermedad y que se haga divulgación, porque puede ser muy grave y cruel para quien la sufre y para sus familias; pero es una enfermedad que tiene tratamiento y los pacientes pueden gozar de una muy buena calidad de vida", añade.

PIDE AYUDA

Si tú o alguien cercano sufre ideas suicidas,

Línea de atención a la conducta suicida: 024

Teléfono de prevención del suicidio de Barcelona: 900 925 555

Chat Línea 024: https://www2.cruzroja.es/es/chat-linea024

Fundación ANAR (infancia y adolescencia): 900 20 20 10

CatSalut Respon: 061

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