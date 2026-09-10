Los psicólogos coinciden: quienes lloran mucho conectan mejor con los demás

Detrás del llanto y las lágrimas hay muchas creencias que no corresponden con la realidad. Una de ellas es que quien llora mucho es más sensible, pero realmente las emociones y la sensibilidad son conceptos totalmente diferentes. Así pues, no existe una relación directa entre ambas, como tampoco la hay entre una persona que no llora y alguien que no es sensible.

La emoción es biológica e innata, pero la sensibilidad viene creada por la inteligencia afectiva, que supone mucho más que experimentar y expresar emociones. La sensibilidad no es solo llorar, sino ser conscientes de por qué lloramos. "No somos más sensibles cuando lloramos; lo somos cuando la tristeza nos hace más humanos y nos ayuda a comprender mejor la tristeza de los otros y del mundo", revela la especialista en educación emocional Eva Bach.

Al llorar, se está experimentando una emoción, ya sea de tristeza, de rabia, de impotencia o incluso de felicidad o de risa. Por mucho que la misma persona puede no conocer el motivo detrás de este llanto, la emoción está presente y se manifiesta a través de las lágrimas. La psicología contemporánea interpreta que llorar con facilidad es un comportamiento que manifiesta una sensibilidad auténtica, inteligencia emocional y fortaleza interior.

Mayor fortaleza emocional

En este sentido, el psicólogo Mario Arrimada explica que hay múltiples diferencias sociales y culturales que explican el motivo por el cual algunas personas tienden a llorar con mayor frecuencia que otras. En el ámbito cultural, influyen el género, la genética u otros factores que se desarrollan a través de un mecanismo fisiológico innato. A nivel social, Arrimada explica que "el acto de llorar puede provocar la empatía de otras personas y gracias a ello estas podrían brindar el apoyo necesario en ese momento".

Lo cierto es que, lejos de la creencia popular, los psicólogos relacionan a quienes lloran con facilidad con una mayor fortaleza emocional, pues son personas que no reprimen sus emociones y, gracias a ello, tienen más recursos para afrontar situaciones difíciles. El psicólogo John Bowlby, creador de la Teoría del apego, también hacía referencia a que el llanto es un mecanismo de conexión que busca la proximidad y el consuelo de otros. Esto es debido a que llorar promueve vínculos seguros al activar la empatía del resto. Por eso, "reprimir las lágrimas no solo limita nuestra expresión emocional, sino que también obstaculiza la intimidad emocional con los demás", afirma en su blog el psicólogo Paolo Antonio Castillo.

Capacidad para conectar con el resto

Por tanto, llorar mucho se puede relacionar con una alta sensibilidad emocional, lo que no implica ser "frágil", sino tener una mayor capacidad para conectar con lo que sentimos, con lo que ocurre a nuestro alrededor, así como con el resto de personas en nuestro entorno. Además, Castillo explica que "el llanto tiene un efecto empático: cuando vemos a alguien llorar, nuestro cerebro activa las mismas áreas que si sintiéramos su dolor, promoviendo la solidaridad y el consuelo".

"Llorar no es un signo de debilidad, sino una forma profunda de fortaleza emocional. Es el cuerpo diciendo lo que las palabras no alcanzan. Reprimir las lágrimas puede parecer una forma de control, pero en realidad nos aleja de nuestra humanidad", concluye el experto.