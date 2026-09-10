Después de la crisis: así son los días de quienes deciden seguir viviendo (I)

No siempre hay una revelación, ni una decisión solemne de querer vivir, ni una recuperación inmediata. Después de una crisis suicida puede haber cansancio, culpa, rabia, sobreprotección, silencios y una vida cotidiana que sigue cuando uno todavía no sabe muy bien cómo seguir en ella. “No hay catarsis”, resume el psicólogo Francisco Rodríguez Laguna, psicólogo y secretario de Papageno, la red de profesionales para la prevención y la postvención de la conducta suicida. A menudo, explica, la recuperación no es una línea ascendente, sino una sucesión de días: aplazar, hablar, aceptar ayuda y esperar a que baje la intensidad.

No hace falta estar bien mañana: solo llegar

Sandy Martos, activista y colaboradora de SanaMente, recuerda sobre todo la vergüenza. La de haber atravesado una crisis y tener que asumir sus consecuencias mientras el mundo de fuera seguía igual. Si había ingreso, se perdía clases, deporte, rutinas. Si no lo había, tocaba seguir con la vida como si no hubiera pasado nada. “El mundo sigue y yo estoy en un punto muy distinto”, resume.

Para ella, seguir viva no tenía demasiado que ver con una decisión nítida. Era más bien ir haciendo: “Un día más”. Miraba el calendario buscando alguna cosa pequeña que le hiciera ilusión de la semana siguiente. No se trataba de pasar de una crisis a pensar que la vida era maravillosa. Era una consigna más modesta: no hace falta estar bien mañana; primero hay que llegar.

Nieves Garcia, activista de Obertament / N.G.

A Nieves García, activista de Obertament, le ocurría algo parecido. Después de varias tentativas, volver a casa significaba comprobar que nada había cambiado: los mismos pensamientos, los mismos problemas y, además, la sensación de tener que tranquilizar a los demás. Con los años, dice, puede mirar atrás y pensar en todo lo que se habría perdido. Pero en aquel momento la lógica era otra: “Vamos a pasar este día y mañana ya veremos”.

Àngels Longán, también activista de Obertament, lo explica con una metáfora. La crisis es una ola que llega a su punto máximo y después baja, pero el mar al que vuelves no tiene por qué estar en calma. “Cuando pasa la crisis suicida, yo no tengo ganas de vivir”, dice. Lo que hay es un condicional: si tengo que vivir, hagámoslo así. Y avanzar “día a día”.

Rodríguez Laguna insiste en que esa ambivalencia es habitual. Después de una crisis pueden seguir existiendo pensamientos de muerte. Por eso, dice, más que esperar una gran decisión de vivir, a menudo resulta útil aplazar, dejar pasar tiempo, permitir que la persona hable y que disminuya la tensión emocional. La recuperación, añade, no es lineal: hay mejoras y recaídas.

Acompañar sin exigir normalidad

¿Qué ayuda, entonces? Las cuatro coinciden más en los gestos que en los discursos. A Sandy le servía que alguien estuviera ahí, que le propusiera hacer un puzle, ir a ver un partido o recibir a una amiga. Pequeñas actividades que la ayudaban a salir del bucle sin exigirle que estuviera bien.

Àngels recuerda especialmente a su hermano. No era la persona con quien tenía la relación más estrecha, pero al día siguiente apareció dispuesto a caminar con ella cada día. Aquel gesto la sorprendió porque contrastaba con la desaparición de otras personas de su entorno. “Sí que hay algo que aquí se ha movilizado”, recuerda haber sentido.

Núria Melchor, activista de Obertament y otras entidades, habla de un amigo que tenía experiencia propia y que no le exigía funcionalidad. Si no podía hacer nada, le decía que viera series, comiera lo que le apeteciera o simplemente descansara. A veces le leía por teléfono. “No me exige nada. Solo me ofrece”, explica. Saber que alguien estaba disponible ya era una forma de sostenerse.

La otra cara es la sobreprotección. Sandy dice que puede hacer sentir “enjaulada” e incluso castigada. También pesa que el entorno espere una normalidad demasiado rápida: ir a una comida familiar, retomar planes, poner buena cara. Francisco Rodríguez Laguna advierte de que esa hipervigilancia puede ser asfixiante tanto para quien está en crisis como para quien cuida, especialmente cuando la familia no sabe qué hacer o se siente sola.

PIDE AYUDA

Si tú o alguien cercano sufre ideas suicidas,

Línea de atención a la conducta suicida: 024

Teléfono de prevención del suicidio de Barcelona: 900 925 555

Chat Línea 024: https://www2.cruzroja.es/es/chat-linea024

Fundación ANAR (infancia y adolescencia): 900 20 20 10

CatSalut Respon: 061

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