Catalunya reduce el número de muertes por suicidio por tercer año consecutivo

Tres años consecutivos ya no son un paréntesis sino una tendencia consolidada. Esto es lo que subrayan los responsables del Plan de Prevención del suicidio en Catalunya, satisfechos -con la moderación que merecen estos datos- de que el año pasado se registraran 556 muertes por suicidio, un 17% menos que tres años atrás. La evolución es, en tasa de casos por cien mil habitantes, de tendencia positiva a la baja: de una tasa de 9,3 se ha pasado al 9,2, y posteriormente al 7,9 y al 7,7 el año pasado. Los datos coinciden con la estadística estatal, que indica una reducción del 3,7% en cifras absolutas.

Los responsables del Plan de Prevención del Govern consideran que la reducción tiene que ver con la puesta en marcha de dicho Plan desde 2021 y que ahora está en revisión para incorporar cuestiones como la información en puntos del territorio donde se producen más intentos de suicidio.

No tan notable como el año pasado

Al analizar con detalle estas cifras, se constata que tres cuartas partes de las muertes por suicidio corresponden a hombres. Y si bien se ha producido una reducción general, todavía existen grupos de edad como las mujeres de 40 a 59 años y los hombres de 55 a 74, donde se han incrementado los casos. El grupo con mayor tasa de mortalidad es el de los hombres mayores de 85 años. Respecto a las mujeres, las que más tasas de suicidio registran son las mayores de 85 años y los grupos de 50 a 59 años.

Como ha explicado SanaMente, esta reducción global es una tendencia de los últimos años que satisface a las autoridades. En 2025 la reducción fue mucho más notable: supuso un 12% de descenso. Según ha explicado a SanaMente el responsable del Plan del Govern (PLAPRESC), el psiquiatra Diego Palao, la mejora por tercer año consecutivo es un hecho "inédito" tras muchos años de ascenso de este indicador. "Lo atribuimos sobre todo a las acciones del Plan, la accesibilidad de las personas a través del 061 que atiende más de 50 casos diarios, y a las acciones comunitarias, en especial las campañas dirigidas a la población".

Para este experto, "se produce un incremento de personas que consultan respecto al suicidio y una reducción del 7% de las tentativas, con lo cual tenemos más posibilidad de actuar con personas que no han llegado a esta tentativa".

Nuevo plan, nuevas medidas

El nuevo Plan pondrá el foco, entre otras cuestiones, en los avisos preventivos en lugares con intentos previos de suicidio, como por ejemplo estaciones de metro y puentes. También incidirá en la dimensión comunitaria de las crisis suicidas, y tratará de mejorar la coordinación con los diferentes agentes implicados en detectar situaciones de vulnerabilidad.

Además, se pretende incidir en los centros educativos y reforzar el sistema de salud mental incorporando a gestores de casos relativos al suicidio, según explica Palao: "El Govern sigue priorizando esta atención al suicidio y apostando por medidas basadas en evidencia que están demostrando que tienen efectos".

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