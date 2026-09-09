Moisés Costa, médico de familia: "La mala salud laboral repercute en las bajas por salud mental"

Moisés Costa lleva 32 años ejerciendo como médico de familia en el ambulatorio de Banyoles. Reivindica su profesión y pide recursos pero, sobre todo, advierte de que el problema de las bajas por salud mental -que se han duplicado desde la pandemia- no tiene que ver solo con salud sino con problemas sociales y pide recuperar conceptos como la autorresponsabilidad, la empatía social y el papel de las empresas y las mutuas respecto al bienestar psicológico de los trabajadores.

-¿Se conceden bajas por motivos de salud mental no justificadas?

-Las bajas son una oportunidad única para conocer a un paciente que no viene a menudo. El problema es que muchas veces vemos bajas que no deberíamos ver, porque el problema no es médico sino que viene de otro tipo de malestares. No es lógico que acuda una persona a buscar la baja por un disgusto con la pareja.

-¿Esto pasa?

-Pasa y cada vez más a menudo. El malestar emocional ha aumentado. Hay muchas depresiones. Pero lo que hay más es frustración. Trastornos psicopatológicos. Cuando alguien viene a buscar la baja por cualquier motivo, yo debería preguntar si es un enfermo mental o no y debería dar la baja si tiene un trastorno mental. Puede ser que su vida le sonría pero tenga una depresión endógena, pero la mayoría son depresiones reactivas, por un conflicto laboral o de pareja, por no tener vivienda. Son trastornos sociales que no se resuelven. Y en estos casos lo más cómodo es acudir al médico de familia porque es 'bueno, bonito y barato'.

Son trastornos sociales que no se resuelven. Y en estos casos lo más cómodo es acudir al médico de familia

-¿Qué hace usted en estas situaciones?

-Intento pactar. Le digo al paciente que si se separa de su mujer, lo lógico es que llore. Y probablemente no debería darle la baja. Entonces entramos en el pacto: 'entiendo que en la empresa no te dan facilidades para vivir el duelo por la separación y que no estás dispuesto a cogerte un día de libre elección, pero tienes deberes, tienes trabajo'. También puede pasar que su empresa no tenga recursos para gestionar cierto malestar emocional sin necesidad de acudir al médico de familia. En suma, yo he de intentar que recupere el día a día pero estoy sometido a pequeños chantajes.

Le digo al paciente que si se separa de su mujer, lo lógico es que llore. Y probablemente no debería darle la baja

-¿A qué se refiere?

-Por ejemplo, a un profesor de instituto con un diagnóstico previo de ansiedad. Dice que su trabajo es de alta complejidad, que los alumnos son difíciles y que cuando coge el coche siente ansiedad. Le digo que hable con su director y me responde que el director le dice que si no está bien se coja la baja. No estás enfermo, le digo. Me responde que tiene antecedentes de ansiedad. Esto es un chantaje, porque si no le doy la baja y tiene un accidente mientras conduce, ¿qué pasa? Me siento mal. ¿Este caso debería recaer en el médico de familia o en una unidad de salud laboral? En este sentido, las mutuas son un fracaso.

-¿Cuál es la linea entre enfermedad que merece la baja y malestar que no la merece?

-Los empresarios que conozco me dicen que los médicos tenemos manga ancha a la hora de dar bajas. Les respondo: 'Vosotros no os preocupáis per la salud mental de vuestros trabajadores, para evitar que tengan que coger bajas cuando se sienten superados'. Esta mala salud laboral repercute en las bajas: no vienen a buscar el antidepresivo, ni a buscar psicoterapia y quieren solo la baja. ¿Estamos hablando de enfermos? No. ¿Pero qué hago yo? Llegar a acuerdos.

-Si el tema no es de salud mental, cual es el tema de fondo?

-El tema de fondo es que hay profesores que tratan con alumnos de alta complejidad y se sienten desbordados. El tema es el burnout. O el conflicto entre una empresa y un trabajador que busca estar más tiempo con su hijo y al que la compañía le hace mobbing. El abogado le dice que se coja la baja laboral. ¿Se la tengo que conceder? Esto acabó con la intervención de una psicóloga para hacerle entender al trabajador que no está enfermo, que se tiene que incorporar. El tema de fondo es también el paleta de 62 años que alarga la baja para poder prejubilarse, cuando debería poder jubilarse a los 60.

Un trabajador busca estar más tiempo con su hijo. La empresa le hace mobbing. El abogado le dice que se coja la baja laboral. ¿Se la tengo que conceder?

-¿Qué puede hacer el médico en estas situaciones?

-Saber decir no en estos casos, y asumir la responsabilidad de perder un paciente es muy duro, sobre todo si formas parte de la comunidad. A mi me señalan por la calle, se me odia o se me quiere mucho. Y, en ocasiones, tengo que decir no a amigos. 'Por una vez que te la pido', me responden. Yo lo primero que pregunto es: 'si quieres una baja por salud mental es que te consideras un enfermo mental, ¿no?' Me dicen que no y les respondo que, en ese caso, no necesitan la baja. La responsabilidad es de la mutua, que debería evaluar a los trabajadores estresados para evitar que enfermen.

-¿Ustedes ya distinguen al que sufre una enfermedad mental del que no la sufre?

-En la entrevista, los ves a venir de lejos.

-De todo lo que me está explicando se deduce que el problema no es tan médico como social...

-Efectivamente, tenemos un problema social: la inmediatez, la mala gestión de la incertidumbre, el malestar continuo, el malestar laboral. Ir a trabajar ya no sirve para comprarte una bici, sirve solo para sobrevivir. Y luego está la productividad. Los encargados de supermercados con tendencia a tener actitudes déspotas. O las trabajadoras de residencias de ancianos, que están explotadas.

-Se podría evitar una baja con medidas de apoyo psicoterapéutico?

-Estos casos no han de caer en el sistema sanitario sino en las mutuas o las empresas. Las psicólogas clínicas han de deciarse a los casos graves.

Hemos fomentado que la población no tuviera autocuidado ni se responsabilizara de la educación de sus hijos ni de su salud

-¿Qué cambiaría, para mejorar la cuestión de las bajas?

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-Me gustaría que en Primaria tuviéramos los recursos necesarios para tratar con dignidad a los pacientes. Que las mutuas asuman sus responsabilidades, que las unidades del ICAM [Institut Català d'Avaluacions Mèdiques] hagan su trabajo. Y que nosotros seamos capaces de decir no a nuestros pacientes. Los políticos lanzaron el dinero en la época de vacas gordas y hemos fomentado que la población no tuviera autocuidado ni se responsabilizara de la educación de sus hijos ni de su salud y lo delegara a otros. Deberíamos constuir entre todos una sociedad más empática. Y entender que si me enfado con mi mujer me puedo quedar un día en casa y no hace falta coger la baja. Y no debemos crear falsas expectativas respecto a los médicos: no tenemos la varita mágica.