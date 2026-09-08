Benedikt Amann, psiquiatra: "Una minoría busca alargar la baja laboral"

Benedikt Amann es psiquiatra, experto en trauma psicológico y coordinador de pacientes subagudos y de larga estancia en el Hospital del Mar de Barcelona. Desde su larga experiencia afirma que la cuestión de las falsas bajas laborales por salud mental, que ha generado opiniones de la administración, de la asociación AEN, de una destacada psicóloga clínica y de la entidad Obertament, es "delicada" porque incorpora diferentes situaciones. Por un lado, pacientes que realmente no pueden volver a trabajar pero que se ven forzados a ello por el ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques), que arrastra una larga polémica. "Salen, a veces, traumatizados de esa visita al ICAM", revela Amann. Y también existe una minoría que "no mejora porque sabe que ello les supondrá perder la baja".

La realidad más común entre los pacientes subagudos y de larga estancia es que su enfermedad, de carácter grave, les impide trabajar o, en todo caso, obliga a que su empleo sea protegido. "Después, en casos de depresión, ansiedad o trauma, a veces con consumo de sustancias, también sufren cuadros similares graves", añade, y entre estos "una minoría busca alargar la baja laboral". En estos casos, Amann es consciente que las instituciones son las que cargan con un "coste enorme" en casos de bajas o incapacidades no justificadas.

Se trata de casos difíciles de manejar por parte de los profesionales de la salud mental porque esta minoría no mejora "subconscientemente y, a veces, conscientemente sabe que esto les va a suponer perder la baja".

La habilidad del psiquiatra

Estas vivencias requieren "mucha habilidad terapéutica" para hacer ver a los pacientes que el trabajo no es un castigo sino que forma parte de la salud. "Estar todo el día en casa no es bueno", añade, aunque en el puesto de trabajo existan problemas y dificultades. "Trabajar permite recuperar una estructura, un objetivo y mejora la autoestima", apunta este profesional.

Trabajar estando enfermo

La otra cara de la moneda son los casos en los que "los pacientes que están más afectados no pueden trabajar pero pese a ello no consiguen que el ICAM (el polémico Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) les conceda la incapacitación. "Salen traumatizados de esa visita, y se quejan de que el ICAM no mira los informes ni habla adecuadamente con ellos", detalla Amann.

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No psiquiatrizarlo todo

Amann conoce el día a día de pacientes y profesionales, y quiere dejar claro, en relación un debate que es espinoso en el sector, que la decana del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Dolors Liria, tiene razón cuando señala los factores psicosociales que tienen que ver con la buena o mala salud mental de los ciudadanos. Es decir, que no se trata de "patologizar situaciones de la vida cotidiana" ni convertirlas en un diagnóstico porque, según Liria, en salud mental pesan mucho "los determinantes sociales", de ahí que "no todos los malestares requieren medicación ni tratamientos psicológicos". Amann coincide: "A veces los pacientes mejoran en el hospital y cuando vuelven a su piso y a su vida con mínimos ingresos se les activa de nuevo el malestar". Por ello reclama una mejora del apoyo a estos pacientes desde el trabajo social.