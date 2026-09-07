El Departament de Salut, sobre las falsas bajas por salud mental: "Es un tema delicado"

También el Departament de Salut es consciente de la realidad de las posibles bajas por salud mental injustificadas. "Es un tema delicado", admiten fuentes de la 'conselleria', que recuerdan que las ausencias por motivos psicológicos se han multiplicado en los últimos años. En concreto, desde la pandemia, las cifras se han doblado.

Los responsables de Salut llaman a la prudencia a la hora de sacar conclusiones: "Se trata, en ocasiones, de personas que sienten que en el trabajo la están tratando mal, o que no llegan a final de mes, y sienten que no pueden seguir", explican. Y en ese sentido apuestan por ideas cada vez más extendidas y reclamadas por distintos actores del sector de la salud mental, como la vuelta progresiva al puesto de trabajo, algo también reclamado tras una patología oncológica. "En todo caso, el tema del fraude es delicado, puede herir muchas sensibilidades", añaden estas fuentes.

Salut es consciente de que el diagnóstico de salud mental no puede objetivarse, como sí puede hacerse ante otras enfermedades, que pueden detectarse con una radiografía, una analítica o un TAC. Así pues, sí, puede que haya usuarios que se "cuelen" yendo al médico con argumentos como que están desanimados o que no pueden dormir. Se asume, en el Departament, que ha habido un cambio entre la idea de ir al médico a ver si concede la baja y la frase actual de "voy a que me den la baja".

Intensificar visitas

El objetivo de Salut es evitar casos de bajas prolongadas -las de salud mental son las bajas más largas, en promedio, de todas las que se conceden por motivos de salud- mediante un apoyo intensivo del psicólogo en casos leves. Es decir, que se pueda llevar a cabo una frecuentación rápida -visitas cada diez o quince días- durante unos dos meses para evitar que el caso vaya a más y se convierta en una baja prolongada. Salut es consciente de que este objetivo está lejos de lograrse, en el actual contexto de saturación del servicio de salud mental.

Datos alarmantes

Tal como relató Gabriel Ubieto en EL PERIÓDICO, las bajas laborales por problemas de salud mental se han disparado en la última década, hasta el punto de que a lo largo del año ya hay casi la misma proporción de ausencias vinculadas a enfermedades infecciosas que por problemas psicológicos. La proliferación de bajas por este tipo de patologías, sumada a la extensión de las mismas, que de media se alargan hasta casi los 100 días, es uno de los motivos que explican el aumento progresivo y concatenado del volumen de incapacidades temporales que sufren millones de trabajadores cada año en España.

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Mujer, menor de 40 años, con hijos a cargo y empleada en una gran empresa es el retrato robot de una persona con más probabilidades de acabar causando baja, según el análisis realizado por la Airef y publicado este miércoles. El organismo independiente ha elaborado una de las radiografías más pormenorizadas existentes hasta la fecha sobre la cuestión, cada vez más presente en el debate público, por el creciente gasto que le supone a la Seguridad Social -más de 18.000 millones de euros en prestaciones en 2025- y para las empresas.