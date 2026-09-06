Sandy Martos, activista: "El autocuidado ayuda a construir un septiembre con tintes de agosto"

Llega septiembre y con él, unas temperaturas ligeramente más agradables y la vuelta a la rutina. Toca madrugar de nuevo y cada vez me cuesta más sentarme en el metro. Poco a poco la ciudad recupera su ajetreo habitual, a la espera de la vuelta al cole. Cuando eres pequeño, la vida cambia de forma muy rápida. Cada curso implica experiencias nuevas, aventuras, nuevos amigos y crecimiento. Los meses de verano se pasan volando, pero es la vida, en realidad, lo que avanza a toda prisa.

Con el tiempo, las exigencias académicas crecen, la rutina se vuelve más monótona y cuesta más la vuelta. El verano se convierte en tiempo de jugar con los amigos, leer, irse a dormir tarde y vivir sin ataduras académicas.

La adultez es diferente. Las vacaciones se miden por días y no por meses. Días estratégicamente coordinados con familiares y amigos y negociados con compañeros de trabajo. Vacaciones en las que toca elegir si descansar, viajar o ser productivo y hacer aquello para lo que durante el año no tienes tiempo. Y, sea lo que sea que elijas hacer, nunca hay suficiente tiempo para ello. Siempre quedará alguna ciudad por visitar, un libro por leer, un viejo amigo con el que ponerse al día y unas horas de sueño por recuperar.

La vuelta a la rutina es difícil. Pasar de la naturaleza a la ciudad, de la pausa al ajetreo y del «qué me apetece hacer hoy» al «qué tengo que hacer hoy»

La vuelta a la rutina es difícil. Pasar de la naturaleza a la ciudad, de la pausa al ajetreo y del «qué me apetece hacer hoy» al «qué tengo que hacer hoy». Pasar de poder disfrutar de días enteros con familia, pareja y amigos a tener que cuadrar agendas para ir a tomar un café. En definitiva, pasar a tener que construir la vida en torno a una jornada laboral.

Es un buen momento para incorporar aquello que hemos disfrutado o nos ha ayudado durante el verano

Sin embargo, la vuelta a la rutina también puede traer cosas buenas. Preparar la temporada con tu equipo, recuperar la costumbre de ir al gimnasio, reencontrarse con esos amigos que en verano desaparecen, el fin del calor sofocante y el inicio o la vuelta a nuevos proyectos.

Desconexión digital en vacaciones. / Elisenda Pons

Septiembre ya está aquí y, aunque traiga consigo el peso de la rutina, el trabajo y las obligaciones, también es un buen momento para incorporar aquello que hemos disfrutado o nos ha ayudado durante el verano. Aprovechar los trayectos a la oficina para leer en vez de mirar el móvil, apuntarse a clases de algo que disfrutemos, intentar dormir las horas necesarias o asegurarse de ir a tomar ese café con amigos al menos una vez al mes. No siempre es fácil ni posible, pero cualquier autocuidado, por pequeño que sea, ayuda a construir un septiembre con tintes de agosto.

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Sandy Martos, activistaa