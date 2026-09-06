Carlos Alcoba (Obertament): "Deberíamos hablar menos del fraude en las bajas laborales y más de las personas que sufren y no pueden explicarlo"

Obertament, una de las entidades de referencia en Catalunya en cuanto a la lucha contra el estigma respecto a la salud mental, reclama no centrar el debate en las falsas bajas por salud mental -que las hay- sino en los ciudadanos que sufren trastornos mentales pero no los explican en el trabajo por miedo, precisamente, al estigma que va asociado a estas enfermedades. La controversia al respecto de las bajas injustificadas está generando un debate intenso en el sector de la salud mental: una destacada psicóloga clínica pide recordar las obligaciones de los pacientes, la entidad AEN defienden priorizar a los usuarios frente a los beneficios empresariales, y la decana de los psicólogos piden una reincorporación progresiva al trabajo tras las ausencias y revisar el sistema de bajas.

Carlos Alcoba, responsable en Obertament del área de salud mental y estigma en el ámbito laboral, no niega la existencia de falsas bajas: "No queremos ser naifs, es evidente que existe un porcentaje de personas que pueden hacer un uso fraudulento de la salud mental para justificar un absentismo". Es más, añade que las empresas son conocedoras de esta situación "y nuestra experiencia trabajando con centenares de organizaciones también nos lo confirma". Pero pide centrar el debate en un problema más amplio: el de las personas que sí sufren y no lo explican.

Es evidente que existe un porcentaje de personas que pueden hacer un uso fraudulento de la salud mental para justificar un absentismo Carlos Alcoba — Obertament

Un estudio de Obertament del 2023 cifró en un 90% el porcentaje de las personas que han experimentado un problema de salud mental y no lo han explicado abiertamente en su puesto de trabajo. "Esto significa -subraya Alcoba- que una gran parte de las personas que están sufriendo lo hacen en silencio, a menudo sin pedir ayuda ni recibir el acompañamiento que necesitan".

Cultura de la sospecha

Este responsable de Obertament pide que "nos preguntemos menos cuántas personas están cometiendo fraude y más qué está pasando con todas las personas que están sufriendo y no hallan un entorno laboral donde poderlo explicar y recibir apoyo".

El riesgo de esta situación es, a juicio de Alcoba, que "por perseguir a una minoría" que puede estar haciendo un uso fraudulento de las bajas, "acabemos construyendo una cultura de la sospecha" que puede perjudicar a los ciudadanos que sí necesitan una baja por problemas reales de salud mental. "Esto puede acabar agravando el problema que queremos resolver: personas que aguantan hasta que no pueden más, que no piden ayuda a tiempo y que acaban necesitando una baja más grande", indica este activista.

Construir entornos

Obertament apuesta no solo por controlar el absentismo sino por "construir entornos donde las personas puedan hablar de lo que les pasa sin miedo a ser juzgadas, cuestionadas o penalizadas", indica Alcoba. "El reto para las empresas -concluye- es pasar de una cultura de la sospecha a una cultura de la confianza y apoyo".

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Se trata de pasar de una cultura de la sospecha a una cultura de la confianza y apoyo Carlos Alcoba — Obertament

Sobre la cuestión de las falsas bajas se ha pronunciado también una destacada psicóloga clínica, que en declaraciones a SanaMente, ha afirmado que "el paciente ha de cumplir con sus obligaciones" y que "a veces, la baja se convierte en una manera de evitar un conflicto laboral". También la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), ha intervenido en el debate criticando la mirada "culpabilizadora" sobre los ciudadanos y afirmando: "nos preocupa la salud de nuestros pacientes, no los beneficios de las empresas".