Iria Domínguez (AEN), sobre las bajas por salud mental: "Nos preocupa la salud de nuestros pacientes, no los beneficios de las empresas"

Las bajas laborales motivadas por problemsa de salud mental se han duplicado desde la pandemia. La cuestión es polémica y genera debate entre profesionales, entidades y usuarios de los servicios públicos de psiquiatría. Una psicóloga clínica de larga trayectoria reclama que el paciente "cumpla con sus obligaciones". La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), a través de su responsable en Catalunya Iria Domínguez, se muestra muy crítica con la idea de supervisar más las bajas, recuerda que "las condiciones laborales pueden ser abusivas" por lo que, si no mejoran, "esto repercute negativamente en la salud física y mental" de los trabajadores. Las bajas por salud mental se doblaron desde la pandemia en España.

Sobre la posibilidad de que existan ciudadanos que falsean los motivos para una baja por salud mental, Domínguez, en nombre de la AEN, destaca que "la valoración de la baja la realiza un equipo interdisciplinario de atención primaria" y está en contra de la propuesta de la decana de introducir en la decisión a los Referentes de Bienestar (psicólogos) de los ambulatorios. "Es desconocer el trabajo interdisciplinario y comunitario de Primaria, y reforzar una visión culpabilizadora de las personas que necesitan solicitar una baja laboral".

Decir que no todo malestar requiere un diagnóstico, no implica que la persona no necesite un período de baja para poder recuperarse Iria Domínguez — AEN

Es más, esta entidad critica el papel que juega en la actualidad el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), al que acusa de "disfunciones". AEN reclama "que el trabajo del ICAM sea independiente y no dependa de criterios economicistas". SanaMente ha analizado el papel del ICAM, denunciado por parte de pacientes al verse forzados a regresar de una baja, pese a disponer de informes psiquiátricos desfavorables.

Para esta profesional y responsable de AEN, "la baja es la única medida urgente de protección de la que un trabajador puede disponer en caso de adversidad", y esta adversidad puede ser un problema físico pero también una crisis personal. "Decir que no todo malestar requiere un diagnóstico o una intervención psicoterapéutica no implica -añade- que la persona no necesite un período de baja para poder recuperarse".

Condiciones abusivas

Domínguez considera que en este debate debe tenerse en cuenta que "las condiciones laborales pueden ser abusivas, tanto de forma estructural (inestabilidad, precariedad económica) como por dinámicas de los equipos", por lo que si estas dinámicas no mejoran ,"esto repercutirá negativamente tanto en la salud física como mental de los trabajadores". "Nos preocupa la salud de nuestros pacientes, no los beneficios de las empresas", concluye.

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Reducir jornada, alargar bajas

AEN subraya que la salud física y mental depende de las condiciones de vida, por lo que las medidas de protección social son "una estrategia preventiva", que se puede concretar, a su juicio, en cuestiones como la reducción de la jornada laboral, bajas maternales y paternales más largas y medidas que fomenten la conciliación, así como "bajas laborales por cuidados, de menores a cargo, personas ancianas o dependientes, e incluso a personas cercanas sin lazo familiar".