Los científicos coinciden: pasar más de 2,5 horas al día en las redes sociales puede provocar este serio problema de salud

Los españoles pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas. Según un informe publicado por la Fundació Gasol, los más jóvenes han aumentado en los últimos años (de 2022 a 2025) su exposición a móviles, ordenadores y tabletas: en total, ahora pasan "25 días completos adicionales al año frente a una pantalla".

Además, esta adicción a las pantallas, que ya lleva años implementándose en la sociedad, se ha relacionado con el empeoramiento de otros hábitos relacionados con la salud: se realiza menos actividad física, se sigue una alimentación menos saludable y se duerme menos.

Pero el problema no se limita al tiempo que las personas pasan delante de una pantalla. Una parte cada vez más importante de ese tiempo se dedica a las redes sociales, y la comunidad científica lleva años estudiando las posibles consecuencias de un uso elevado sobre la salud mental.

11 años de investigación

Ahora, una nueva investigación, publicada el 22 de agosto de 2026 en la revista científica 'NPJ Mental Health Research', ha puesto el foco en una cifra concreta. El estudio ha analizado datos de 183.000 adultos de entre 18 y 70 años procedentes de 11 encuestas realizadas en Estados Unidos entre 2014 y 2024. El objetivo era comprobar si la relación entre el uso de redes sociales y la depresión se mantenía de forma consistente a lo largo del tiempo.

Los resultados muestran que la contribución del uso de redes sociales a la clasificación de la depresión pasaba de ser neutral a positiva aproximadamente a partir de los 150 minutos diarios, es decir, 2,5 horas. El patrón se repitió en los diferentes conjuntos de datos correspondientes a los 11 años analizados.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque no procede de una única fotografía de la población, sino de datos recopilados durante más de una década y con una muestra de gran tamaño. Los autores consideran que los resultados muestran una asociación estable entre un mayor uso de redes sociales y la depresión.

Por cada hora, un 13% más

Este estudio coincide con investigaciones anteriores, especialmente en población adolescente. Un metaanálisis publicado en 2022 reunió 26 estudios con un total de 55.340 participantes. Los investigadores encontraron que un mayor tiempo dedicado a las redes sociales estaba asociado con una mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos. El análisis estableció que cada hora adicional de uso se relacionaba con un incremento del 13% en el riesgo de síntomas depresivos entre los adolescentes.

La relación también presentaba diferencias según el sexo. El efecto observado fue más fuerte entre las chicas adolescentes, aunque también fue significativa entre los chicos.

No obstante, los científicos señalan que el tiempo no es el único factor que debe tenerse en cuenta. La motivación para utilizar las plataformas, el contenido consumido, la forma de interactuar y el contexto en el que se utilizan las redes también pueden modificar sus efectos.

Alteraciones en el sueño

La relación entre las redes sociales y la salud mental no ese limita a la depresión. Una revisión sistemática publicada en 2024 analizó 6.108 artículos con un total de 1.169.396 participantes. Los resultados encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el uso de las redes y la ansiedad, pero también con problemas de sueño.

El descanso es precisamente otro de los ámbitos en que la ciencia ha encontrado asociaciones con el uso de las redes sociales. Un estudio realizado a 2.354 adultos jóvenes examinó la relación entre las experiencias positivas y negativas en redes sociales y las alteraciones de sueño. Los participantes tenían una edad mediana de 27 años y utilizaban las redes una media de 2,5 horas al día.

Los investigadores observaron que quienes declaraban niveles elevados de experiencias negativas en las redes tenían un 49% más de probabilidades de presentar niveles elevados de alteraciones del sueño, incluso después de tener en cuenta el volumen de horas de uso de las plataformas.

El resultado resulta especialmente interesante porque apunta a que no solo importa cuánto tiempo pasa una persona conectada, sino qué experimenta durante ese tiempo. Las interacciones negativas pueden tener un efecto diferente al de las experiencias positivas o neutras.

Uso problemático de las redes

La preocupación por el uso de las redes sociales es especialmente relevante entre los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) analizó los hábitos digitales de casi 280.000 jóvenes procedentes de 44 países y regiones diferentes.

Los resultados publicados en 2024 mostraron que el porcentaje de adolescentes que presentaban signos de uso problemático de redes sociales había aumentado del 7% en 2018 al 11% en 2022. La cifra alcanzaba el 13% entre las chicas y 9% de los chicos.

La OMS considera uso problemático aquel patrón caracterizado por dificultades para controlar el consumo, malestar cuando no se pueden utilizar las plataformas, abandono de otras actividades para permanecer conectado y consecuencias negativas en la vida cotidiana.

Es una relación bidireccional

A pesar de todo estos datos, la comunidad científica insiste en que sería un error reducir el problema a una simple cuestión de horas. La propia OMS advierte de que la relación entre tecnología y salud mental es bidireccional: un mayor uso de las redes puede coincidir con un empeoramiento de la salud mental, pero las personas que ya presentan problemas psicológicos también pueden recurrir con mayor frecuencia a las plataformas digitales.

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La cifra de 2,5 horas, por tanto, sirve como una señal de alerta dentro de una investigación que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión cada vez más estudiada: el problema no es únicamente tener redes sociales, sino cuándo su uso empieza a ocupar demasiado espacio en la vida cotidiana y a relacionarse con un peor bienestar psicológico.