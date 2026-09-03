"Las mentes grandes hablan de ideas": la historia detrás de la cita mal atribuida a Sócrates

Durante años, una conocida reflexión sobre la forma en la que conversamos ha circulado por redes sociales, páginas de citas y contenidos sobre filosofía con un nombre de enorme peso detrás: Sócrates. También se ha presentado en ocasiones como una máxima vinculada al estoicismo.

Sin embargo, ninguna de las dos atribuciones se sostiene documentalmente. El filósofo griego no pronunció estas palabras y, por una cuestión cronológica, tampoco pudo ser estoico.

Una cita a la orden del día

La frase en cuestión sostiene que "las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de acontecimientos. Las mentes pequeñas hablan de otras personas". Su mensaje parece sencillo: situar la reflexión y el intercambio de ideas por encima de la conversación centrada en los acontecimientos cotidianos o en la vida ajena.

Pero detrás de estas palabras hay una historia mucho más reciente, y bastante más compleja, que la que sugieren las redes sociales.

Cuestión de cronología

La primera aclaración es cronológica. Sócrates vivió aproximadamente entre los años 469 y 399 antes de Cristo, mientras que la escuela estoica nació alrededor del año 300 a.C., cuando Zenón de Citio fundó su escuela en Atenas. Es decir, Sócrates murió cerca de un siglo antes de que surgiera el estoicismo.

Sí existe una relación entre ambos pensamientos, pero es de influencia filosófica, no de pertenencia a una misma escuela. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford explica que Zenón era un lector de los diálogos socráticos y que el estoicismo recibió influencia de Sócrates, además de otras corrientes de la filosofía griega.

Sin documentación

Además, hay otra dificultad fundamental para atribuirle la cita al filósofo. Sócrates no dejó escritos propios, por lo que todo lo que conocemos de su pensamiento procede principalmente de testimonios posteriores, especialmente de autores como Platón y Jenofonte.

En los textos platónicos sí aparecen reflexiones que pueden recordar al espíritu de la frase, pero no la formulación textual. Uno de los pasajes más conocidos se encuentra en la 'Apología de Sócrates', donde Platón presenta al filósofo defendiendo la necesidad de examinar la propia vida.

La conocida máxima "una vida sin examen no merece ser vivida" sí está vinculada documentalmente a Sócrates a través del texto de Platón. La diferencia es importante: mientras que esta idea pertenece a una fuente antigua que permite estudiarla dentro del pensamiento socrático, la frase sobre las "grandes, medianas y pequeñas mentes" no aparece en los textos conservados.

Salto a 1901

El origen documentado más antiguo que se ha localizado para la idea aparece mucho después de la muerte de Sócrates. Se encuentra en 1901, en 'Haud Immemor: Recuerdos de la vida jurídica y social en Edimburgo y Londres, 1850-1900', un libro de memorias escrito por Charles Stewart.

El libro 'Haud Immemor: Recuerdos de la vida jurídica y social en Edimburgo y Londres, 1850-1900' de Charles Stewart. / Internet Archive

El autor recuerda en su obra al historiador inglés Henry Thomas Buckle, fallecido en 1862, y le atribuye una reflexión en la que divide a hombres y mujeres en tres grupos según el tipo de conversación que mantienen. Los primeros hablan de personas, el siguiente grupo de cosas, y los considerados de mayor nivel prefieren hablar de ideas.

De esta forma, Stewart hablaba de una clasificación entre personas, cosas e ideas, y aseguraba que Buckle había expresado esa jerarquía de manera deliberadamente categórica. Por lo tanto, la frase moderna no aparece de repente como una cita de un filósofo griego, sino que parece haber evolucionado durante décadas a partir de la idea de Buckle.

De la prensa a la primera dama de los EEUU

Uno de los momentos decisivos se produce en 1931, cuando una persona identificada como H.A.M escribió al 'The New York Times' para preguntar precisamente por el origen de la expresión. La consulta ya recogía prácticamente la formulación moderna, por lo que se demuestra que la frase que hoy se atribuye a Sócrates ya circulaba en esa forma en la prensa estadounidense décadas antes de que empezara a asociarse con él.

La atribución a la primera dama estadounidense Eleanor Roosevelt es otra de las más extendidas actualmente, pero tampoco cuenta con una fuente original que la respalde. Roosevelt murió en 1962, sin embargo, la frase ya había aparecido previamente como expresión anónima.

La primera dama estadounidense Eleanor Roosevelt. / Wikipedia / Kheel Center

La investigación sobre la procedencia de la cita señala que la vinculación con Roosevelt se consolidó posteriormente, sin que se haya localizado el discurso, carta, libro o documento original que permita confirmar que fue ella quien lo pronunció.

Su relación con el estoicismo

La asociación con el estoicismo tampoco surge de una fuente estoica antigua. La frase no es una máxima documentada de Zenón de Citio, Séneca, Epicteto o Marco Aurelio, los principales pilares del estoicismo. Lo que sí ocurre es que su mensaje puede resultar compatible con determinadas preocupaciones de la filosofía estoica.

La escuela concedía una enorme importancia a la racionalidad, al juicio y a la forma en que las personas responden a las circunstancias externas. Su ética buscaba orientar la vida hacia la virtud y hacia un uso adecuado de la razón. Por eso la frase puede parecer estoica en su defensa de una actitud reflexiva y centrada en cuestiones intelectuales.

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Por otro lado, la clasificación de: "las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de acontecimientos. Las mentes pequeñas hablan de otras personas" funciona como un aforismo: exagera deliberadamente para transmitir una idea sobre la calidad de determinadas conversaciones.