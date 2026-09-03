Dolors Liria, decana del Colegio de Psicología de Catalunya: "Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por la vía de la salud mental"

Dolors Liria tiene entre sus objetivos, como decana del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, abordar temas espinosos como las bajas laborales por salud mental -que se han multiplicado en los últimos años-, así como hacer que la ciudadanía entienda que no todos los malestares deben acabar en una consulta, porque "la vida es dura".

-Las bajas laborales han sido objeto de polémica. Las relacionadas con la salud mental se han multiplicado en la última década. Se pide una reincorporación gradual...

-El tema de las bajas requiere una revisión, en general. Las bajas por salud mental dependen de cada caso: hay situaciones que requieren una reincorporación gradual. Se ha de organizar de tal modo que no sea un perjuicio para la empresa, que necesita cubrir los servicios que ofrece y, al mismo tiempo, se debe tener la sensibilidad para que las personas que vienen de una baja por un tema de salud mental, si está indicado, se puedan incorporar gradualmente.

"Se ha de organizar de tal modo que no sea un perjuicio para la empresa y al mismo tiempo se debe tener la sensibilidad para que las personas se puedan incorporar gradualmente"

-¿Se abusa de las bajas por salud mental, como apuntan algunas voces?

-Este es un tema delicado que debemos abordar con delicadeza. Muchas veces los temas de salud mental son intangibles y, por tanto, difíciles de entender en el entorno laboral y también en la familia, donde cuesta dar credibilidad a determinados sufrimientos psicológicos. Debemos evitar banalizar el tema, porque muchas personas sufren muchísimo. Pero en todas partes hay gente que se aprovecha de alguna cosa, también en el mundo laboral. Si alguien se quiere aprovechar de una baja, le será más fácil tirar por el camino de la salud mental: no puedes decir que se te ha roto una pierna si no es verdad; en cambio, sí puedes decir que estás muy triste...

"Debería haber un sistema de atención a las personas de baja por salud mental que permita acompañarlas mejor y contribuir a que se reincorporen lo antes posible"

-¿Cómo discernir, entonces?

-La clave no pasa tanto por buscar la manera de evitar el fraude, sino por contar con un sistema de atención a las personas que están de baja que permita ayudarlas y al mismo tiempo contribuir a reincorporarlas lo antes posible. Además, para una persona que tiene un problema de salud mental, estar mucho tiempo de baja puede ser contraproducente. Volver a trabajar puede ser de ayuda. La satisfacción de estar activa contribuye también a la mejora de la persona.

Dolors Liria, nueva decana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en su despacho. / MANU MITRU / EPC

-¿Entre ustedes existen comentarios sobre si una parte de las bajas no está justificada?

-Si estás mal, o no, y vas al ambulatorio, el médico de cabecera no tiene herramientas para valorarte psicológicamente. Se deben buscar mecanismos para que los profesionales vinculados al proceso de bajas puedan también tomar decisiones con más herramientas. Tenemos la figura de los Referentes de Bienestar -psicólogos en ambulatorios- que podría estudiar el caso, valorar a la persona, y ver si debe seguir de baja o reincorporarse... El médico de cabecera solo puede ponerte o quitarse medicación.

"Debemos evitar banalizar el tema, porque muchas personas sufren muchísimo. Pero en todas partes hay gente que se aprovecha de alguna cosa, también en el mundo laboral"

-¿Estamos reduciendo la tolerancia a la frustración, como sociedad?

-Hablar de salud mental, de la gestión de las emociones, no es bueno ni malo. Depende de cómo se haga. Cuando hablamos de gestión emocional no es solo poder validar lo que siento y conectar con mis emociones, sino también conectar con mi capacidad de sostener estas emociones y de tener recursos propios, porque si no, estamos patologizando situaciones de la vida cotidiana. La vida es dura y, sí, debemos valorar los sentimientos, pero también confiar en nuestros propios recursos.

"Estamos patologizando situaciones de la vida cotidiana. Debemos valorar los sentimientos pero la vida es dura y debemos confiar en nuestros propios recursos"

-De lo contrario por mucho que se doble la red de psicólogos en la sanidad pública, como reclaman ustedes, sería siempre insuficiente...

-Esto tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y de las diferentes maneras de abordar los sufrimientos. No todos los malestares requieren medicación ni tratamientos psicológicos. Hay cosas que tienen que ver con las políticas sociales de la Administración y de la manera en que estamos organizados. Estamos en una sociedad muy individualizada y nos lo tenemos que plantear. ¿Qué hacemos para que haya más comunidad, más sentimiento de pertenencia, para que las personas se sientan más acompañadas?

"Estamos en una sociedad muy individualizada y nos lo tenemos que plantear"

"Si la IA hace de psicoterapeuta, sería un intruso artificial, sería intrusismo ejercido por la Inteligencia Artificial"

-Muchos adultos consultan a la IA en lugar de ir al psicólogo. ¿Qué dice esto de nuestra sociedad?

-Que es mucho más fácil preguntarle a la IA, que es complaciente, que entrar en un proceso psicoterapéutico que confronta con la parte de responsabilidad que tienes sobre tu vida. Los humanos, cuando estamos angustiados, nos queremos quitar la angustia cuanto antes.

Respuestas rápidas y fáciles nos parecen de mayor ayuda. Lo cual no significa que lo sean, porque se debe pasar por el proceso, no siempre agradable, de cuestionarse a uno mismo. El gran riesgo de esta práctica es que si la IA hace de psicoterapeuta, sería un intruso artificial, sería intrusismo ejercido por la Inteligencia Artificial.